Protomartyr han elegido el enemigo de esta nueva era: la inteligencia artificial. Los post-punkers de Detroit acaban de publicar “Feed The Sewer”, segundo adelanto de Hotel Usona, su séptimo álbum de estudio, que llegará el próximo 25 de septiembre a través de Domino. La canción llega pocas semanas después de el anuncio del disco y el estreno de “Sounds We Cannot Hear”, el primer single.

Una canción, según Joe Casey, contra la inteligencia artificial

“Feed The Sewer” es un tema abrasivo, prácticamente hostil en su producción, que combina guitarras estranguladas con una base rítmica que avanza como una máquina fuera de control. El título, según ha explicado el vocalista Joe Casey, procede de una línea de diálogo de una película de Peter Greenaway, aunque el significado que le da la banda es muy distinto al que sugiere la expresión en inglés. Sobre el tema, Casey ha comentado: «El sentimiento de la canción es que la inteligencia artificial está en contra de la humanidad. La idea es que la gente está dispuesta a destruir el mundo a cambio de comodidad», señaló el cantante, que además describe la letra como una mezcla de miedos políticos, rencores personales, referencias literarias y chistes escatológicos.

Musicalmente, Casey ha resumido el resultado con una imagen muy propia de la banda: según sus palabras, la canción suena tan alta como un centro de datos, una comparación que encaja con la temática del tema y con la producción abrasiva que caracteriza al nuevo disco. Que “Hotel Usona” llegue precedido de dos adelantos tan distintos entre sí, la introspección de “Sounds We Cannot Hear” y la hostilidad de “Feed The Sewer”, sugiere que el nuevo disco va a moverse en un espectro emocional mucho más amplio que sus predecesores inmediatos.

Un vídeo sobre la soledad en la era de la vigilancia

El single llega acompañado de un videoclip dirigido por Andrew Theodore Balasia, que traslada la temática de la canción a un motel convertido en metáfora visual de la recopilación masiva de datos. «La soledad en la era de la vigilancia es el tema que hemos explorado en este vídeo. El motel se convierte en un microcosmos físico de la recopilación de datos, donde cada habitación es un perfil», ha explicado el director sobre su propuesta, en la que cada huésped paga voluntariamente por quedarse en una habitación vigilada por desconocidos.

De Detroit al hotel decadente de “Hotel Usona”

Formados en Detroit en 2010, Protomartyr llevan más de una década construyendo una de las discografías más sólidas y perturbadoras del post-punk contemporáneo, con álbumes como Relatives in Descent (2017) o Ultimate Success Today (2020) como referencias del género. Su anterior disco, Formal Growth in the Desert (2023), exploraba el duelo y la reconstrucción personal tras la pandemia; Hotel Usona da un giro hacia lo colectivo y lo político, con Casey imaginando su país como un hotel decadente en el que cada habitación esconde a un huésped problemático distinto: la parálisis de la vida moderna en “Sounds We Cannot Hear”, la deportación en “Third Country”, el patriotismo desvirtuado en “Exalted Eagles” o la violencia en “The Knife Dream”.

El disco ha sido grabado junto al productor Dave Fridmann, conocido por su trabajo con Mercury Rev, MGMT o The Flaming Lips, en sus propios estudios Tarbox Road de Nueva York, con el guitarrista Greg Ahee explorando nuevas influencias procedentes de Oriente Medio y de la exótica sonoridad de los años cincuenta. Es, según la propia banda, un disco que no es fácil de escuchar, pero que resulta imprescindible: un retrato descarnado de un país al borde del colapso, atrapado por el fascismo, y que completan canciones como “Converts”, dedicada al vicepresidente JD Vance, o “Checking Out”, sobre el peso de la paternidad en un mundo que se cae a pedazos.

Protomartyr han aprovechado además el anuncio para confirmar una serie de eventos especiales previos a la publicación del disco, con pases y coloquios en París, Londres y Berlín entre el 22 y el 25 de septiembre, además de una extensa gira mundial que arrancará en octubre por Estados Unidos y Canadá antes de cruzar a Europa a comienzos de 2027.

▶ “Feed The Sewer” — Protomartyr | 27 de agosto de 2026 | Domino

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