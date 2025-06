Public Enemy estrena “March Madness””, un potente himno de protesta

El icónico grupo de hip-hop Public Enemy ha lanzado su primer sencillo en cinco años, March Madness, un poderoso himno de protesta estrenado el 19 de junio de 2025, en honor al Juneteenth. Con su característico estilo combativo, Chuck D y Flavor Flav abordan la corrupción política y la crisis de violencia armada, reforzando su legado como voces de resistencia.

Un mensaje urgente y cinematográfico

March Madness es un grito de guerra contra las injusticias actuales, con un sonido que evoca la esencia clásica de Public Enemy: ritmos densos, percusión implacable que imita una marcha militar y capas de sonidos tecnológicos como pitidos y notas graves de piano. La canción comienza con un audio escalofriante de una llamada al 911, seguido por un noticiero que describe a una profesora pidiendo ayuda durante un tiroteo, situando al oyente en el corazón de la crisis de violencia armada. El coro, un canto rítmico de “Right, Left, Left, Left, Right, Left!”, invita a la acción colectiva.

El tema fue grabado con estudiantes de las universidades de Harvard, Berklee y Howard, una colaboración que Flavor Flav describió como “un honor” para crear un himno que aborda “los problemas que enfrentamos como seres humanos ahora mismo”. Los ingresos del sencillo benefician al Black Music Action Coalition Human Rights Fund y a Everytown, una organización contra la violencia armada.

El lanzamiento coincide con la gira mundial de Public Enemy, que comenzó en junio en Florencia, Italia, y continuará este verano como teloneros de Guns N’ Roses en varias fechas europeas.

Cuatro décadas de lucha sonora

Public Enemy, formada en Long Island, Nueva York, en 1985, es uno de los pilares del hip-hop político. Liderado por Chuck D y Flavor Flav, el grupo revolucionó el género con álbumes como It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back (1988) y Fear of a Black Planet (1990), combinando letras incisivas con producciones innovadoras de The Bomb Squad. Su discografía, que incluye 15 álbumes de estudio, ha abordado temas como el racismo, la desigualdad y la opresión, ganándoles un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2013 y una nominación al Grammy.

Desde su debut Yo! Bum Rush the Show (1987) hasta su último álbum What You Gonna Do When the Grid Goes Down? (2020), Public Enemy ha mantenido su compromiso con la justicia social. Sencillos icónicos como Fight the Power y 911 Is a Joke siguen siendo himnos de protesta. Con March Madness, el grupo demuestra que, tras 40 años, su mensaje sigue siendo tan urgente como siempre.

