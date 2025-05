Pulp regresa con “Got to Have Love”, un himno vibrante de su nuevo álbum “More”

La legendaria banda británica Pulp ha publicado un nuevo sencillo titulado Got to Have Love, el segundo adelanto de su esperado álbum More, que verá la luz el 6 de junio de 2025. Este regreso, tras 24 años desde su último trabajo We Love Life (2001), recibido con gran entusiasmo, consolida a Pulp como una fuerza inagotable del rock alternativo, llevando de nuevo el britpop a lo más alto. Got to Have Love es una pieza intensa y bailable, impregnada de la energía característica de la banda y una reflexión profunda sobre el amor, cortesía de su carismático líder, Jarvis Cocker.

Un himno bailable con raíces nostálgicas

Got to Have Love combina ritmos disco con cuerdas dramáticas y coros pegajosos, evocando la grandiosidad melódramática de Pulp en su mejor momento. Jarvis Cocker, en un comunicado, describió la canción como “ligeramente histérica” y una conversación consigo mismo sobre su relación con el amor: “Amor es una palabra que no pude pronunciar hasta que me acercaba a los 40. Escuchaba canciones de amor, pero no podía usarla en la vida real. Ahora he aprendido a decirlo con seriedad”. La canción, escrita originalmente en 1999 pero finalizada recientemente, captura esa mezcla de ironía y honestidad que define a la banda. El videoclip, dirigido por Cocker, integra imágenes del documental Wigan Casino (1977) de Tony Palmer, rindiendo homenaje a la cultura del «northern soul» y reforzando las credenciales bailables del tema.

More: Un regreso rápido y emotivo

El álbum More, grabado en tan solo tres semanas en el Orbb Studio de Londres bajo la producción de James Ford (Arctic Monkeys, Blur), está dedicado al fallecido bajista Steve Mackey, quien murió en 2023. Incluye colaboraciones destacadas, como la música de Richard Hawley y Jason Buckle en algunos temas, coros de la familia Eno y arreglos de cuerdas de Richard Jones interpretados por el Elysian Collective. Con 11 canciones, entre ellas Spike Island y Hymn of the North, el disco promete capturar la esencia del indie pop británico con un toque de synth y new wave. Cocker destacó que la inspiración surgió durante la gira de reunión de 2023, cuando estrenaron temas inéditos que “cobraron vida” sobre el escenario.

Celebraciones globales y gira inminente

Para celebrar el lanzamiento, Pulp ha organizado listening parties en tiendas de discos alrededor del mundo. El álbum estará disponible en múltiples formatos, como vinilo, CD y casete, con ediciones limitadas exclusivas en las tiendas de Pulp y Rough Trade. Además, la banda emprenderá una gira por Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos en 2025, con fechas confirmadas en España el festival Bilbao BBK Live. Got to Have Love ya se perfila como un himno en directo, asegurando que el regreso de Pulp será inolvidable.

Pulp: Una odisea del britpop que trasciende generaciones

Desde su formación en Sheffield, Inglaterra, en 1978, Pulp ha sido un pilar del britpop y el rock alternativo, liderados por el carismático Jarvis Cocker. Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, la banda ha sabido reinventarse, combinando letras ingeniosas, melodías infecciosas y una estética única que los distingue en la historia de la música británica.

Pulp debutó con It (1983), un álbum de indie pop que pasó desapercibido. Durante los años 80, discos como Freaks (1987) y Separations (1992) mostraron una evolución hacia sonidos más experimentales, pero fue en los 90 cuando alcanzaron la cima. His’n’Hers (1994) los posicionó como una voz fresca del britpop, con canciones como Babies y Do You Remember the First Time?. Sin embargo, Different Class (1995) marcó su apogeo, con himnos como Common People y Disco 2000, que capturaron la lucha de clases y la nostalgia juvenil con un estilo teatral y accesible. Este disco, junto a This Is Hardcore (1998), un trabajo más oscuro y reflexivo sobre la fama, consolidó a Cocker como un letrista brillante y a Pulp como una banda influyente.

Tras We Love Life (2001), producido por Scott Walker, Pulp se disolvió en 2002, dejando un legado imborrable. Durante la pausa, Cocker se enfocó en su carrera solista, mientras los otros miembros —Russell Senior, Mark Webber, Candida Doyle, Steve Mackey y Nick Banks— exploraron proyectos propios. La banda se reunió en 2011 para giras esporádicas, pero no fue hasta 2023, tras firmar con Rough Trade Records, que volvieron al estudio. La muerte de Mackey en 2023 marcó un punto de inflexión, inspirando el emotivo More (2025), su primer álbum en 24 años.

Con ocho álbumes de estudio, Pulp ha influido en generaciones de músicos, desde Arctic Monkeys hasta artistas contemporáneos del revival britpop. Su capacidad para combinar ironía, crítica social y melodías pegajosas los mantiene relevantes. La gira de 2023, que incluyó un concierto inolvidable en el Primavera Sound, demostró que su energía en vivo sigue intacta. Con More, Pulp no solo revive su pasado, sino que abre un nuevo capítulo, dedicado a Mackey y reforzado por colaboraciones con Richard Hawley, Jason Buckle y la familia Eno. La banda continúa siendo un referente cultural, demostrando que el britpop, en sus manos, es atemporal.

