PUP: La furia del punk regresa con «Paranoid» y anuncia gira europea

La banda canadiense PUP ha vuelto con fuerza, lanzando su nuevo sencillo Paranoid y anunciando una gira por el Reino Unido y Europa para 2025. El grupo, conocido por su energía desenfrenada y letras crudas, llevaba dos años sin publicar nueva música, lo que hace de Paranoid un regreso muy esperado. La gira comenzará el 7 de mayo en Birmingham, Reino Unido, y recorrerá ciudades como Leeds, Manchester, Glasgow, Londres, Ámsterdam, Colonia, Berlín, París, y en nuestro país, Madrid, Barcelona y Valencia.

Producido por John Congleton, quien ha trabajado con artistas como St. Vincent y Lana Del Rey, Paranoid es una explosión de baterías contundentes, guitarras ardientes y la potente voz de Stefan Babcock. Babcock comentó en un comunicado de prensa: «Mi parte favorita de esta canción es el breakdown a los 1:45. Siempre que intentamos hacer un breakdown pesado con voces pegajosas, terminamos sonando como la peor banda de hardcore melódico del mundo. Pero de alguna manera funcionó en esta canción».

El video que acompaña a Paranoid, dirigido por Jeremy Schaulin-Rioux y Clem Hoener, muestra a los fans de la banda exhibiendo las letras de la canción en su ropa y otros objetos mientras corren, compran merchandising y mucho más. Schaulin-Rioux explicó: «Lo que comenzó como una forma de mantener las letras desgarradoras de Paranoid en el centro, se convirtió en una pequeña carta de amor para el merchandising de bandas de rock y los héroes anónimos que manejan la mesa de merchandising».

La gira española de PUP incluirá paradas en Madrid (Sala Mon, 27 de mayo), Barcelona (Upload, 28 de mayo), València (Loco Club, 29 de mayo) y San Sebastián (Dabadaba, 30 de mayo). Estas fechas prometen ser una oportunidad única para que los fans españoles experimenten la energía en vivo de la banda.

Desde su formación en 2013, PUP ha sido una de las principales fuerzas en la escena punk. Su álbum debut PUP (2013) los estableció como una banda a tener en cuenta, con su sonido crudo y energético. Con el tiempo, han evolucionado hacia un estilo más refinado y experimental, como se evidencia en discos como The Dream Is Over (2016) y Morbid Stuff (2019). Cada álbum ha mostrado una faceta diferente de la banda, consolidando su reputación como innovadores del género.

El lanzamiento de The Unraveling of PUPTheBand (2022) continuó esta tendencia, con críticas positivas y una base de fans en constante crecimiento. Ahora, con Paranoid, PUP parece haber alcanzado un nuevo pico creativo.

