PUP y Jeff Rosenstock: “Get Dumber”, un himno punk y una gira épica

El punk sigue vivo y pateando fuerte gracias a PUP y Jeff Rosenstock, quienes hoy han lanzado Get Dumber, un single que es puro caos y diversión. Este tema es el tercer adelanto del próximo álbum de PUP, Who Will Look After the Dogs?, que llega el 2 de mayo de 2025.

Stefan Babcock, líder de PUP, cuenta en Pitchfork que escribió la canción en el sótano de Rosenstock mientras cuidaba su casa: “Grabé la demo con su guitarra, sus micrófonos y su computadora. Tal vez por eso siempre imaginé nuestras voces juntas”. El resultado es un torbellino de energía cruda y risas, con Rosenstock improvisando un “¡ahhhh, lyrics!” que se quedó en la versión final porque, bueno, ¿por qué no?

De la amistad al escenario

Pero eso no es todo: PUP y Jeff Rosenstock no se conforman con grabar juntos; también saldrán de gira por Estados Unidos en el PUP + Jeff Rosenstock Present: A Cataclysmic Rapture of Friendshipness Tour. Este recorrido, que empieza el 3 de septiembre en Minneapolis y termina el 11 de octubre en Denver, contará con Ekko Astral como teloneros, según Consequence. Con entradas asequibles de $20 en taquilla para fans con bajos ingresos, esta dupla demuestra que el punk es más que ruido: es comunidad. Una iniciativa que, desde luego, logrará conectarles aún más con sus fans.

Un himno para perder la cabeza

Get Dumber es todo lo que amamos de PUP y Rosenstock: guitarras afiladas, letras que te hacen reír y pensar, y una química vocal que explota en cada estribillo. El video, animado al estilo de un videojuego retro, complementa la canción a la perfección. Como dice Babcock, “en la primera toma no pude cantar de la risa, pero en la segunda lo clavamos”. Si este single es un indicio, Who Will Look After the Dogs? será otro golpe maestro de PUP, y esta gira con Rosenstock será el caos perfecto que todos necesitamos. ¿Te apuntas a volverte un poco más tonto con ellos?

