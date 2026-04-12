Purity Ring cierran etapa con “lemonlime”, un último destello de glitch-pop emocional

El dúo canadiense Purity Ring vuelve a escena con “lemonlime”, un single que funciona como epílogo perfecto a la etapa de su álbum homónimo publicado el año pasado, según la información disponible en la página que estás visitando. Desde el primer segundo, la voz de Megan James vuelve a desplegar ese magnetismo casi extraterrestre que siempre ha definido al proyecto, flotando entre las texturas sintéticas y precisas que construye Corin Roddick. Ellos mismos describen esta nueva pieza como glitch-haze, una etiqueta que encaja con la mezcla de bruma electrónica y microdetalles digitales que atraviesan la canción.

“lemonlime” fue, de hecho, la primera composición escrita para Purity Ring, y ahora se convierte en la última en ver la luz dentro de este ciclo creativo. Un cierre circular que aporta coherencia a una etapa marcada por la evolución del dúo hacia un sonido más luminoso, menos oscuro que en Shrines, pero igualmente reconocible. La canción se siente como un puente entre lo que han sido y lo que están a punto de ser, una despedida suave pero firme antes de abrir un nuevo capítulo.

Para los seguidores del grupo, este lanzamiento es un recordatorio de su capacidad para reinventarse sin perder identidad: melodías cristalinas, producción quirúrgica y un imaginario que sigue orbitando entre lo onírico y lo digital. Si este es el punto final de una era, deja un sabor dulce y vibrante, como su propio título sugiere.

Purity Ring, una década expandiendo los límites del pop electrónico

Desde su irrupción en 2012 con el influyente Shrines, Purity Ring se consolidaron como una de las propuestas más singulares del pop electrónico contemporáneo. Su mezcla de producción futurista, letras cargadas de simbolismo y la voz inconfundible de Megan James les situó rápidamente en el mapa internacional. Tras Another Eternity (2015) y WOMB (2020), el dúo continuó explorando nuevas texturas sin perder su esencia, culminando en su álbum homónimo Purity Ring, donde abrazaron un enfoque más directo y expansivo. A lo largo de su trayectoria, han mantenido una identidad estética sólida y una evolución constante, convirtiéndose en referencia para toda una generación de artistas que buscan equilibrio entre sensibilidad pop y experimentación electrónica.

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