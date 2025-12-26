Queen rescata una joya perdida de 1974 y la convierte en su inesperado regalo navideño

Como si fuera un gran regalo de Navidad para sus fans más devotos, Queen ha publicado Not For Sale (Polar Bear), una canción inédita grabada durante las sesiones de Queen II en 1974 y que, hasta ahora, permanecía completamente oculta en los archivos de la banda. El tema, escrito originalmente por Brian May para su banda previa, Smile, nunca llegó a formar parte del álbum, pero ha sido recuperado como anticipo de la reedición de Queen II prevista para 2026.

La canción, presentada por el propio May en su programa especial en Planet Rock, es una versión no acabada que muestra a un joven Freddie Mercury alternándose en la voz principal con el guitarrista, en un registro más íntimo y atmosférico que el material más conocido del grupo. El lanzamiento llega en plena Navidad, un gesto que el propio May describió como un pequeño regalo para los fans, acompañado de sus mejores deseos para ellos.

El rescate de Not For Sale (Polar Bear) coincide con un momento personal delicado para May, quien sufrió un ictus el año pasado, del que se recupera progresivamente. Aun así, el guitarrista mantiene su actividad creativa: hace apenas unas semanas regaló a Tony Iommi una réplica zurda de su mítica guitarra Red Special, un gesto que Rolling Stone también destacó como símbolo de la larga amistad entre ambos músicos.

Mientras tanto, la posibilidad de ver a Queen en una gran gira parece cada vez más remota. Según declaró Anita Dobson, esposa de May, la banda (que en los últimos años ha salido de gira con Adam Lambert como cantante) no tiene intención de retomar las giras masivas, aunque sí podrían seguir realizando actuaciones puntuales. Con este panorama, el lanzamiento de material inédito se convierte en un puente perfecto entre la nostalgia y el presente de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Una carrera irrepetible: la evolución de Queen y su legado discográfico

Queen ha protagonizado una de las trayectorias más singulares y revolucionarias de la música popular. Formados en Londres en 1970 por Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y, un año después, John Deacon, el grupo desarrolló desde sus inicios una identidad sonora que combinaba rock duro, teatralidad, armonías vocales complejas y una ambición creativa sin precedentes. Su primer álbum, Queen (1973), ya mostraba esa mezcla de virtuosismo y dramatismo, pero fue Queen II (1974) el que consolidó su personalidad estética y musical, con un enfoque más oscuro, barroco y experimental. De esas mismas sesiones procede precisamente Not For Sale (Polar Bear), ahora rescatada más de cinco décadas después.

El salto definitivo llegó con Sheer Heart Attack (1974) y, sobre todo, con A Night at the Opera (1975), que incluye la monumental Bohemian Rhapsody, una de las canciones más influyentes y analizadas de la historia del rock. A partir de ahí, la banda encadenó discos esenciales como News of the World (1977), The Game (1980) o Innuendo (1991), este último publicado poco antes de la muerte de Mercury. Su discografía es un mapa de la evolución del rock hacia territorios híbridos donde caben la ópera, el pop, el funk, el hard rock y la electrónica. Tras la pérdida de Mercury, May, Taylor y Deacon siguieron caminos distintos, aunque los dos primeros han mantenido vivo el legado del grupo con colaboraciones puntuales y giras junto a Adam Lambert, siempre desde el respeto a la figura del vocalista original. La reedición de Queen II prevista para 2026 y el hallazgo de nuevas grabaciones como Not For Sale (Polar Bear) demuestran que el universo Queen sigue expandiéndose, incluso medio siglo después de su creación.

