Rag’n’Bone Man se reinventa con Danger Mouse en un viaje emocional llamado “Time To Love”

Rag’n’Bone Man ha cumplido un sueño largamente acariciado: colaborar con el productor estrella Danger Mouse. El resultado es Time To Love, un single que marca un giro estilístico en la carrera del cantante, conocido por su poderosa voz soul y letras introspectivas. En esta nueva entrega, Rory Charles Graham —su nombre real— se adentra en terrenos más cinemáticos y electrónicos, sin perder la esencia emocional que lo caracteriza.

La canción arranca con una melodía de piano sencilla y melancólica, sobre la que Rag’n’Bone Man canta versos cargados de vulnerabilidad: “We love broken hearts / If there’s no hope down that road / Tell me how we got this far”. Poco después, entra un beat eléctrico que transforma el tema en una mezcla envolvente de soul, blues y hip-hop. La producción de Danger Mouse aporta una atmósfera densa y elegante, que potencia el conflicto interno que transmite la letra: “There’s a war inside my mind / It’s running out of time / It all comes crashing down”.

Según el propio artista, Time To Love trata de “tomarse un momento para dejar que el amor exista, incluso en un mundo acelerado”, y también de “abrirse a la posibilidad de encontrar el amor después de mucho tiempo cerrado”. Esta colaboración llega tras el tema Up, en el que Rag’n’Bone Man y Danger Mouse trabajaron junto a Black Thought de The Roots, consolidando una etapa de exploración sonora más audaz para el cantante. El nuevo single también sigue la estela de su tercer álbum What Do You Believe In?, lanzado en octubre de 2024, que incluía temas como Rush of Blood y Put A Little Hurt On Me.

Además, el artista se prepara para acompañar a Snow Patrol en su gira por Reino Unido e Irlanda en verano de 2026, junto a Nieve Ella, con una parada destacada en el Crystal Palace Park de Londres. Todo indica que Rag’n’Bone Man está en plena expansión artística, dispuesto a romper moldes y explorar nuevas formas de conectar con su público.

De las raíces del soul al estrellato internacional: así ha evolucionado Rag’n’Bone Man

Rag’n’Bone Man irrumpió en la escena musical británica en 2017 con Human, un debut que lo catapultó al reconocimiento internacional gracias a su voz grave y desgarradora. El álbum, que incluía éxitos como Skin y el propio Human, fue un fenómeno comercial y crítico, ganando el Brit Award al Mejor Artista Revelación. Su estilo, una fusión de soul, blues y pop contemporáneo, lo convirtió en una figura única en el panorama musical, capaz de emocionar sin artificios.

En 2021 lanzó Life by Misadventure, un disco más introspectivo y melódico, grabado en Nashville y producido por Mike Elizondo. Este trabajo mostró una faceta más madura del artista, con temas como All You Ever Wanted y Anywhere Away From Here, este último en colaboración con P!nk. Aunque menos explosivo que su debut, el álbum consolidó su reputación como compositor honesto y versátil.

Su tercer álbum, What Do You Believe In?, publicado en 2024, marcó una nueva etapa creativa. Con una producción más pulida y letras que abordan la fe, el dolor y la redención, el disco recibió elogios por su profundidad emocional. Ahora, con Time To Love y su alianza con Danger Mouse, Rag’n’Bone Man demuestra que no teme reinventarse. Su evolución artística es constante, y su capacidad para conectar con el oyente sigue siendo su mayor fortaleza.

