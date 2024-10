Raissa y Rahim Redcar lanzan una impactante colaboración en «No Genius»

Raissa ha anunciado su firma con Neon Gold Records y ha lanzado su nuevo sencillo No Genius, en colaboración con Rahim Redcar (anteriormente conocido como Christine and the Queens). Este lanzamiento celebra su reciente incorporación al sello discográfico y se suma a una serie de colaboraciones notables que incluyen a Mark Ronson y Mura Masa. La canción, según Raissa, está guiada líricamente por una frustración canalizada hacia nuestra creciente alienación. “No hace falta ser un genio para saber que aquellos que buscan dividirnos no tienen buenas intenciones”, explica Raissa, reflejando un sentimiento de amor duro tanto para ella como para la humanidad en general.

Raissa, nacida en Zaragoza de madre española y padre franco-argelino, ha emergido como una destacada figura en la escena musical contemporánea. Su carrera comenzó a tomar forma cuando empezó a escribir canciones a los 12 años y a producir música en su propio ordenador. Con una mezcla de influencias culturales y un estilo que abarca desde el synth-pop hasta el trap-pop, Raissa ha lanzado varios sencillos notables, incluyendo BULLYING BOYS y I Want Your Sex, antes de esta colaboración con Rahim Redcar, que el pasado 27 de septiembre estrenó su nuevo álbum Hopecore (ya disponible aquí).