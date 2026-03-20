RAYE une fuerzas con Hans Zimmer en “Click Clack Symphony”, un estallido de energía y empoderamiento que anticipa su esperado nuevo álbum

RAYE continúa construyendo uno de los regresos más sólidos del pop británico con “Click Clack Symphony”, su nuevo single y una colaboración tan inesperada como poderosa junto al legendario compositor Hans Zimmer. La canción, presentada como adelanto de su próximo disco This Music May Contain Hope, mezcla un ritmo frenético con una letra que funciona como un recordatorio de resistencia emocional. En el arranque, la artista se sincera con una vulnerabilidad desarmante: “¿Sabías que las probabilidades de nacer en esta Tierra son de una entre cuatrocientos billones? He vencido esas probabilidades y aun así no puedo vencer el salir de esta casa”.

El tema avanza como un mantra de autoafirmación, apoyado en la metáfora del sonido de los tacones —ese click clack que marca el paso firme hacia adelante— y desemboca en un estribillo que celebra la fuerza colectiva: “Click, click, click, clack, sinfonía, me encanta su sonido… ¿Quién dejó salir a las chicas? Yo lo hice, cariño”. Según explica la propia RAYE, la canción habla de esos momentos en los que necesitas que tus amigas o tu familia te arrastren fuera de casa para recordarte que sigues viva: “Gracias a esas personas en nuestra vida que nos ayudan en los tiempos oscuros”.

“Click Clack Symphony” llega tras el éxito de “Where Is My Husband!” —una de las mejores canciones de 2025 según NME— y después de que la artista interpretara “Nightingale Lane” en los BRIT Awards 2026. Su nuevo álbum, estructurado en cuatro “estaciones” que dividen el vinilo en bloques temáticos, promete ser un trabajo profundamente emocional. “La música es medicina… estoy haciendo medicina para mí que puedo compartir con el mundo”, afirma RAYE, que concibe el disco como un refugio para quienes necesitan un espacio seguro en medio del caos.

La artista se encuentra inmersa en una extensa gira europea y norteamericana, con paradas en Londres, Manchester, Glasgow, Dublín, Nueva York, Chicago o Los Ángeles, además de su presencia confirmada en Reading & Leeds. Este verano también acompañará a Bruno Mars en su mastodóntica The Romantic Tour, con conciertos en estadios de Estados Unidos y Canadá. Un calendario que confirma el momento estelar que vive la cantante, convertida ya en una de las voces más influyentes del pop contemporáneo.

RAYE, una carrera marcada por la reinvención y la búsqueda de una voz propia

Desde sus primeros pasos como compositora para otros artistas hasta su explosión con My 21st Century Blues, RAYE ha construido una trayectoria basada en la honestidad y la independencia creativa. Tras años luchando por publicar su música en sus propios términos, su debut se convirtió en un fenómeno global impulsado por “Escapism”, un éxito que redefinió su carrera y la situó en el centro del pop internacional. Su capacidad para fusionar R&B, pop, electrónica y soul, unida a una escritura profundamente personal, la ha convertido en una artista imprescindible de su generación. Con This Music May Contain Hope, RAYE se adentra en un nuevo capítulo donde combina vulnerabilidad, ambición y una visión artística cada vez más expansiva, consolidándose como una de las voces más poderosas y singulares del panorama actual.

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