Razorlight ha lanzado un nuevo y peculiar sencillo titulado Taylor Swift = US Soft Propaganda, que forma parte de su próximo álbum Planet Nowhere. Este es el primer álbum con la formación clásica de la banda desde 2008. La canción, que dura dos minutos, destaca por su tono alegre y veraniego, con la carismática voz de Johnny Borrell sobre un riff de guitarra inspirado en el verano.

A pesar del título, las letras no mencionan a Taylor Swift, lo que según Borrell, les ayuda a evitar a los fans más «entregados» de Taylor Swift. Simplemente, la canción surgió espontáneamente durante una sesión de grabación, cuando el guitarrista Björn comenzó a tocar un riff que Borrell grabó y cantó en una sola toma.

El álbum Planet Nowhere se lanzará el 25 de octubre y ya está disponible en reserva. Para celebrarlo, Razorlight realizará una gira por tiendas de discos y una gira de conciertos íntimos, además de una aparición especial con los Kaiser Chiefs en Leeds el próximo verano. La banda también reflexionó sobre su álbum debut Up All Night, que cumple 20 años y será celebrado con un concierto especial en la Brixton Academy.