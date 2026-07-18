Razorlight han decidido abrir el baúl de los recuerdos. La banda liderada por Johnny Borrell ha compartido hoy “Lost In America”, una demo inédita de su single “America”, y ha anunciado de paso una edición deluxe por el 20º aniversario de Razorlight, su segundo álbum de estudio, homónimo y el más exitoso de su carrera.

“Lost In America”: así sonaba “America” antes de convertirse en el himno que todos conocemos

“Lost In America” ofrece una versión muy distinta de la canción que todos conocemos: más suelta, más directa, construida sobre una línea de bajo protagonista y con un coro cantado a varias voces, además de una perspectiva lírica que se aleja bastante de la que terminó grabándose para el disco. Según ha contado el propio Borrell, esta fue la primera versión que grabaron del tema, y llegaron a intentar colocarla a otros artistas a través de sus editores sin encontrar ningún interés. A él, sin embargo, le gustaba en ese momento, aunque reconoce que la sentía como una canción demasiado segura para lo que Razorlight representaba entonces.

Vuelta a los orígenes: qué contendrá la reedición deluxe de “Razorlight”

La reedición del disco incluirá también “Wilfred Owen”, una cara B de la época que ya formaba parte del single original de “America” en 2006 y que ahora vuelve a ver la luz dentro de la colección conmemorativa. Todavía no hay fecha de lanzamiento confirmada para esta edición deluxe, aunque la banda ha avanzado que llegará antes de que termine el año.

Publicado el 17 de julio de 2006, Razorlight debutó directamente en el número uno de las listas de discos del Reino Unido, alcanzó el disco de platino en cinco ocasiones y ha vendido 1,6 millones de copias hasta la fecha. El álbum contiene “In The Morning”, que llegó al top 3 británico, “America”, el único número uno de la banda en el Reino Unido, y otros favoritos como “Before I Fall To Pieces” e “I Can’t Stop This Feeling I’ve Got”. “America”, además, cruzó fronteras con un desempeño notable: top 10 en Irlanda y Nueva Zelanda, top 10 en Holanda y presencia en las listas de Austria, Bélgica, Francia, Suiza y Alemania, algo poco habitual para una banda británica de guitarras de aquella época. Producido junto a Chris Thomas, el disco supuso la consolidación de Razorlight como una de las bandas más comerciales de la escena indie británica de los 2000.

De Camden a los escenarios de medio mundo: el camino de Razorlight hasta este 20º aniversario

Formados en Londres en 2002 alrededor de Johnny Borrell, Razorlight debutaron en 2004 con Up All Night, un disco que llegó al número tres del Reino Unido y vendió más de 1,2 millones de copias, sentando las bases del sonido garagero y desenfadado con el que la banda conquistó a la crítica y a las radiofórmulas casi al mismo tiempo. Dos años después llegó Razorlight, el salto definitivo hacia el estrellato, aunque también el principio de una montaña rusa de cambios de formación y tensiones internas que acabaría alejando a Borrell del resto de la alineación clásica durante más de una década.

La historia, sin embargo, tuvo un giro inesperado: en 2021 la banda anunció el regreso de su formación clásica, compuesta por Borrell, Björn Ågren, Carl Dalemo y Andy Burrows, con un concierto en streaming y una posterior gira de reencuentro que incluyó un pase por el Eventim Apollo de Londres y apariciones como teloneros de Muse, Kaiser Chiefs y James. Borrell llegó a reconocer públicamente que se planteó no volver a grabar nada nuevo si no encontraban algo de lo que sentirse realmente orgullosos, consciente de que, como él mismo dijo, no quería que la banda se limitara a ser su propio grupo de versiones. Ese proceso de reconciliación desembocó en 2024 en Planet Nowhere, su quinto álbum y el primer disco grabado por la formación clásica desde Slipway Fires en 2008, producido por Youth y grabado en parte en Sierra Nevada. La banda también ha pisado suelo español recientemente, con un concierto en el Teatro Eslava de Madrid dentro del ciclo Vibra Mahou by Mad Cool, su primera visita a la ciudad en veinte años. Puedes consultar toda su trayectoria en la ficha de Razorlight en CrazyMinds.

Una gira que recorre media Europa para revivir “America”

Para celebrar estas dos décadas, Razorlight han anunciado America: The 20th Anniversary Tour, una gira que arrancará en Estocolmo el 23 de octubre y recorrerá el continente con paradas en Helsinki, Oslo, Copenhague, Colonia, Bruselas, Praga, Múnich, París y Ámsterdam, entre otras ciudades. El tramo británico comenzará el 26 de noviembre en el O2 Academy de Glasgow, con fechas posteriores en Newcastle, Wolverhampton, Leeds, Nottingham, Manchester, Bristol y Belfast, además de una cita especial en el OVO Arena Wembley de Londres el 4 de diciembre, antes de cerrar el recorrido el 12 de diciembre. Las fechas británicas e irlandesas contarán con la banda londinense The Molotovs como teloneros, mientras que The K’s se sumará como invitado especial en Wembley y en varias fechas europeas.

▶ “Razorlight” (Edición 20º Aniversario) — Razorlight | 2026 | Mercury / Vertigo

¿Qué os parece este regreso a los orígenes de Razorlight, veinte años después de “America”? ¿Preferís la versión que todos conocemos o esta “Lost In America” más cruda y directa? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

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