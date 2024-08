Recuerdos de verano: Jamie xx y su nuevo single «Dafodil»

Jamie xx ha lanzado una nueva canción titulada Dafodil, que forma parte de su próximo álbum In Waves. En este tema, colaboran Kelsey Lu, Panda Bear y John Glacier.

Jamie xx explicó que Dafodil fue una de las primeras piezas que creó para este álbum y que fue la canción que le hizo darse cuenta de que podía finalmente hacer otro álbum. La canción comenzó como notas de voz entre Jamie xx y Kelsey Lu sobre una noche nebulosa que ambos recordaban, y luego John Glacier y Panda Bear añadieron sus voces, evocando perfectamente la sensación única de las noches de verano en Londres.

Kelsey Lu describió Dafodil como un viaje divertido a una noche sexy y nebulosa en Londres, compartida con su querido amigo Jamie xx. Añadió que los recuerdos de su primer verano en Londres, encapsulados en esta canción, son algo que atesorará para siempre.

El álbum In Waves saldrá el 20 de septiembre a través de Young y contará con canciones como Baddy on the Floor, Treat Each Other Right, Lifey All You Children.