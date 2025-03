Reflexiones desde la prisión: Damiano David redefine el amor y la vida en «Next Summer»

Damiano David de Måneskin deslumbra con su nuevo sencillo Next Summer, un tema acústico profundo y reflexivo que se adentra en los matices de la vida. La canción no solo explora un romance de verano no correspondido en apariencia, sino que, según palabras del propio Damiano, se convierte en «una alegoría de la vida y de cómo a menudo podemos ser prisioneros de nosotros mismos, nuestros miedos y nuestra incapacidad para cambiar».

El videoclip, filmado en una prisión italiana, subraya la intensidad emocional del tema y su exploración del drama humano. Este nuevo sencillo se suma a otros lanzamientos en solitario de Damiano, como Silverlines y Born with a Broken Heart, que anticipan un álbum debut «lleno de teatralidad y excesos», en palabras del propio artista.

Su gira mundial, que comenzará en septiembre de 2025, promete ser un evento de gran éxito. con fechas siendo continuamente añadidas debido a la “gran demanda”. Damiano expresó en sus redes sociales: «Estoy absolutamente abrumado por vuestra respuesta a esta gira. No puedo esperar a cantar y bailar con todos vosotros el próximo año».

El ascenso meteórico de Damiano David y Måneskin

Desde su victoria en Eurovisión 2021 con Zitti e buoni, Måneskin y su carismático líder Damiano David han revolucionado el panorama del rock contemporáneo. Con álbumes aclamados como Teatro d’ira: Vol. I y Rush!, la banda ha conquistado escenarios internacionales, desde festivales hasta estadios, llevando su energía electrizante y estilo audaz a millones de seguidores.

Ahora, Damiano se aventura en su camino en solitario, explorando su faceta más personal y teatral. Su carrera como solista, marcada por sencillos como Born with a Broken Heart y Silverlines, muestra a un artista dispuesto a desnudar su alma y reflexionar sobre la condición humana. Este nuevo capítulo de su trayectoria promete consolidarlo no solo como un icono del rock, sino como un narrador introspectivo capaz de conectar con las emociones universales. Next Summer, su último lanzamiento, es un recordatorio del potencial ilimitado de la creatividad de Damiano David.

