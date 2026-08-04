Remi Wolf regresa con “Twiggy” tras dos años de silencio discográfico

Dos años de silencio absoluto y un regreso que nadie vio venir en el escenario equivocado. Así ha vuelto Remi Wolf: no con un comunicado de prensa ni un adelanto en redes, sino subiéndose por sorpresa al escenario de Hayley Williams en el Newport Folk Festival para cantar, en directo y por primera vez, una canción que nadie conocía todavía. Esa canción se llama “Twiggy”, ya está disponible en todas las plataformas a través de Island Records, y marca el primer nuevo material de la artista californiana desde su segundo álbum, Big Ideas.

El regreso de Remi Wolf que nadie esperaba en un festival de folk

El camino hasta “Twiggy” empezó a fraguarse semanas antes de su publicación oficial. A comienzos de julio, Remi compartió en redes un vídeo tocando el primer verso de la canción al piano, seguido de fragmentos del estribillo y de imágenes del proceso de grabación. El pistoletazo de salida real, sin embargo, llegó el fin de semana previo al lanzamiento, cuando se subió junto a Hayley Williams al escenario del Newport Folk Festival para interpretarla juntas, apenas unos días después de haber coincidido también sobre el escenario de Bonnaroo.

“Twiggy” llegó oficialmente el 31 de julio, acompañada de una edición en vinilo de 7 pulgadas que incluye una cara B inédita hasta ahora, “Tiny Little Twigs (Demo)”. Para la canción, Remi ha vuelto a rodearse de colaboradores habituales como Solomonophonic, Paul Cherry, Jamie McLaughlin y Jack DeMeo, y el resultado suena distinto a lo que se le conocía hasta ahora: conserva los destellos de pop glitch que la definieron en discos anteriores, pero se acerca más que nunca al country, en un giro que sorprende incluso a quienes llevan siguiendo su carrera desde sus primeros EPs.

Sobre el significado de la letra, la propia Remi ha preferido dejar la puerta abierta a la interpretación. «Escribí “Twiggy” sobre gente con la que he estado que no tenían ni curvas ni disponibilidad emocional, y cómo eso me gusta. O quizá sea sobre el desastre de la adicción. No lo sé, decidid vosotros», ha explicado la artista.

Uggs, barro y modelos inquietantes: así es el vídeo de “Twiggy”

El lanzamiento ha venido acompañado de un videoclip tan extraño como reconociblemente suyo: botas Uggs, lucha en el barro y modelos de estética inquietante deambulando por un bosque componen un imaginario que encaja con la manera en que Remi Wolf ha construido su universo visual desde sus inicios, siempre a medio camino entre lo absurdo y lo íntimo. Líricamente, la canción no se anda con rodeos: hay referencias directas a la forma de unas pecas, a la dependencia de sustancias y a heridas familiares, en un tramo final que se tensa como una discusión, con frases que buscan hacer daño sin pensar en las consecuencias.

De los EPs sobre perros a Big Ideas: la trayectoria de Remi Wolf

Antes de convertirse en una de las voces más impredecibles del pop alternativo actual, Remi Wolf construyó su identidad a base de proyectos cortos y desprejuiciados: los EPs You’re A Dog! y I’m Allergic To Dogs!, además del álbum de remezclas We Love Dogs!, con colaboraciones de nombres como Beck o Sylvan Esso. Su debut largo, Juno, llegó en 2021 e hizo de la imaginería descolocada y las melodías elásticas su sello personal, un estilo que consolidó con el EP en directo Live at Electric Lady y que llevó a otro nivel con Big Ideas, su segundo álbum, publicado en 2024 tras sencillos como “Cinderella” o “Toro”.

Ese segundo disco cerraba una etapa especialmente intensa de giras, incluida su participación como telonera en el Guts World Tour de Olivia Rodrigo, y desde entonces Remi ha preferido bajar el ritmo: en este tiempo tan solo ha aparecido como colaboradora en “Children Of The Baked Potato” de Thundercat y ha debutado como actriz en Off Campus, la serie de Prime Video basada en las novelas de Elle Kennedy, donde se interpreta a sí misma. “Twiggy” llega, así, como la prueba de que ese parón nunca fue un adiós, sino el tiempo que Remi Wolf necesitaba para volver a sorprender.

Las primeras reacciones de la crítica especializada han sido igual de entusiastas que sorprendidas por el giro sonoro. Varios medios estadounidenses han destacado que, pese a la crudeza de las letras, la producción mantiene un equilibrio que evita que la canción resulte excesivamente dolorosa de escuchar, subrayando también que “Twiggy” recuerda por qué tantos oyentes se engancharon a Remi Wolf en primer lugar: su capacidad de mezclar vulnerabilidad real con una energía que nunca deja de sonar como una fiesta.

Por ahora, ni Island Records ni la propia artista han confirmado si “Twiggy” es el primer adelanto de un tercer álbum de estudio o si se trata, de momento, de un lanzamiento independiente sin un proyecto mayor detrás. Tampoco hay fechas de gira anunciadas que acompañen a la canción. Sea como sea, tras dos años prácticamente fuera del radar discográfico, Remi Wolf ha demostrado con este regreso que su forma favorita de anunciar que sigue aquí es, sencillamente, subirse a un escenario ajeno y cantar algo que nadie esperaba.

▶ “Twiggy” — Remi Wolf | 31 de julio de 2026 | Island Records

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