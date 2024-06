Renacimiento Musical: Plant y Krauss reviven un clásico de Led Zeppelin

Robert Plant y Alison Krauss han vuelto a capturar la atención del mundo musical con su interpretación en directo de When The Levee Breaks, un clásico inmortalizado por la banda liderada por el propio Plant, los legendarios Led Zeppelin. Esta versión, que ha sido parte de su reciente gira por Norteamérica, no solo rinde homenaje a la legendaria banda sino que también inyecta una nueva vida a la pieza con una mezcla de armonías ricas y un toque acústico americano.

El dúo, acompañado por músicos de la talla de JD McPherson y Viktor Krauss, ha demostrado que la música no conoce de épocas ni fronteras. Además, han deleitado a los fans con otros éxitos de Zeppelin como The Battle Of Evermore y Rock And Roll, así como un medley que incluye Gallows Pole.

La gira continuará hasta el 1 de septiembre, culminando en Vail, Colorado, y los seguidores aún pueden adquirir entradas para ser testigos de esta histórica colaboración. Mientras tanto, el documental Becoming Led Zeppelin, que narra la trayectoria de la banda desde sus inicios, está próximo a estrenarse en cines, prometiendo revelar entrevistas inéditas y material de archivo nunca antes visto.

El álbum colaborativo Raise The Roof, lanzado en 2021, ha sido el catalizador para esta reunión de Plant y Krauss, marcando su primera gira completa juntos en 12 años y recibiendo aclamación universal por parte de la crítica.