Richard Ashcroft brilla con «Lover», su primer single en siete años

Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, ha regresado con Lover, su primer single desde 2018, lanzado el 22 de mayo de 2025. Este tema, que anticipa su próximo álbum de estudio, ha generado entusiasmo al coincidir con su participación como invitado especial en la gira de reunión de Oasis en Reino Unido e Irlanda. Estrenado en Radio 2 por Vernon Kay, Lover marca un retorno vibrante para el icónico cantautor británico.

Un himno moderno con raíces clásicas

Lover es un tema optimista que fusiona guitarras jangle rock con un ritmo contundente, según NME. La voz distintiva de Ashcroft resuena en versos como “DJ, play a song for the lovers, tonight”, evocando un espíritu romántico y nostálgico. La canción incorpora elementos de Love and Affection de Joan Armatrading, quien dio su aprobación para el sample, un guiño que recuerda a Bitter Sweet Symphony. Co-producido por Ashcroft y Emre Ramazanoglu, el single ofrece un sonido contemporáneo manteniendo el estilo tan característico del músico.

Preparativos para un verano épico

El lanzamiento de Lover llega mientras Ashcroft se prepara para un verano intenso, con actuaciones en el Blues & Rock Festival de São Paulo (7 y 8 de junio), Nocturne Live en Blenheim Palace (19 de junio), y la gira con Oasis a partir de julio. Su relación con los hermanos Gallagher, fortalecida por colaboraciones pasadas como All Around the World y C’mon People (We’re Making It Now) con Liam Gallagher, añade un contexto especial. Ashcroft expresó a Live4ever Media: “La perfección de Live Forever me inspiró a escribir mis propias canciones”.

Lover es la primera muestra de un álbum aún sin título, esperado para finales de 2025. La expectación crece con un lanzamiento que reafirma a Ashcroft como una figura clave del Britpop, listo para conquistar nuevos escenarios.

Richard Ashcroft: el alma del Britpop que sigue ardiendo

Richard Ashcroft, nacido en Wigan en 1971, es una de las voces más emblemáticas del rock alternativo y el Britpop. Como frontman de The Verve y solista, su carrera abarca tres décadas, marcadas por letras introspectivas y melodías épicas que han dejado una huella imborrable en la música británica.

Con The Verve, Ashcroft alcanzó la cima con Urban Hymns (1997), un álbum que incluye Bitter Sweet Symphony, The Drugs Don’t Work y Lucky Man, y es uno de los más vendidos en la historia del Reino Unido, con 11 certificaciones de platino. A Storm in Heaven (1993), A Northern Soul (1995) y Forth (2008) completan su discografía con la banda. Como solista, debutó con Alone with Everybody (2000), que llegó al número 1 con A Song for the Lovers. Le siguieron Human Conditions (2002), Keys to the World (2006), United Nations of Sound (2010), These People (2016) y Natural Rebel (2018), todos entre el top 5. En 2021, Acoustic Hymns Vol. 1 alcanzó el número 2, con versiones acústicas de clásicos. Su próximo álbum, precedido por Lover (2025), promete continuar su legado.

Ganador de dos premios Ivor Novello, Ashcroft ha combinado rock, electrónica y elementos sinfónicos, influenciado por Joy Division, Scott Walker y Chic, según Radio X. Su colaboración con Liam Gallagher en C’mon People (We’re Making It Now) (2021) y su apoyo a Oasis reflejan su relevancia. Su discografía, disponible en Spotify y richardashcroft.com, captura su evolución desde el Britpop hasta un sonido más introspectivo.

Con Lover y su gira junto a Oasis, Ashcroft demuestra que su fuego creativo sigue vivo. Su música, cargada de emoción y autenticidad, continúa resonando con fans de todo el mundo.

