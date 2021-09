Ya podemos escuchar una nueva versión acústica del This Thing Called Life de Richard Ashcroft, inicialmente publicado en 2010.

Sobre la canción

El tema fue originalmente grabado con No I.D. para el proyecto RPA & The United Nations Of Sound liderado por Ashcroft.

Esta nueva versión viene acompañada de un videoclip que fue grabado en el Richmond Theatre mostrando un montaje de imágenes del archivo personal del propio Ashcroft y que ya puedes ver a continuación.

También puedes escucharlo en plataformas digitales de streaming a través de este enlace.

Sobre el nuevo disco

Acoustic Hymns Vol. 1 se publicará el 29 de octubre a través de RPA / BMG e incluye versiones acústicas recién grabadas de sus trabajos en solitario y algunos clásicos de The Verve.