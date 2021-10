Rigoberta Bandini mira a su inocencia y rebeldía adolescente en «Julio Iglesias», su nuevo single

Artista

La artista catalana presenta Julio Iglesias como nuevo single, un temazo que retrata lo que fuimos y reivindica lo que somos con euforia

Viajes a París, anécdotas de festivales, recuerdos familiares en forma de olor a tabaco, coches de otros tiempos y canciones antiguas de Julio Iglesias. Rigoberta Bandini mira a su inocencia y rebeldía adolescente en su nuevo single, una canción que retrata sin complejos el paso de niña a mujer.

En este potente tema autobiográfico, la propia Rigoberta Bandini aparece como alter ego truhana y señora de Paula Ribó. Y… porque la vida no sigue igual, la autora de Perra se atreve a cantar unos versos en francés. Prauves diables a quién no le seduzca algo así. Julio Iglesias es una canción llena de giros y detalles que parte de una cuidada producción. La barcelonesa incita a que no te olvides de vivir y a disfrutar de lo mejor de tu vida. Y no hay mejor ejemplo que este tema.

Con este single, Rigoberta Bandini confirma que es una de las artistas más vibrantes y auténticas del panorama actual. La capacidad vocal y sus letras ingeniosas y pegadizas son su marca personal y su fórmula para crear himnos incontestables que se enmarcan entre el pop y la electrónica. Y Julio Iglesias no es la excepción.

Ribogerta Bandini se sube al escenario vistiendo el uniforme escolar de su infancia. Un acto que define como "poético y reivindicativo", porque lejos de caer en ñoñerías, este guiño nostálgico acompaña a letras feministas y un sonido cercano al pop que cautiva a través de canciones como 'In Spain We Call It Soledad' o 'Too Many Drugs'. Detrás de Rigoberta Bandini se encuentra Paula Ribó, aunque ella afirma que la línea que separa a ambas es bastante difusa.

