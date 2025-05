Rihanna brilla con «Friend of Mine», su single de regreso para la banda sonora de Los Pitufos

Rihanna ha vuelto a la música con Friend of Mine, un single que forma parte de la banda sonora de la próxima película animada The Smurfs Movie, donde la artista también presta su voz al personaje de Pitufina. Este tema, su primera grabación desde Lift Me Up y Born Again en 2022 para Black Panther: Wakanda Forever, marca un regreso con energía veraniega e influencia afrobeats y que promete ser un verdadero himno pop-dance de la artista.

Un single con sabor a verano

Friend of Mine es un tema upbeat con un ritmo afrobeats que invita al baile, diseñado para resonar en la atmósfera familiar y festiva de The Smurfs Movie, que se estrenará el 18 de julio de 2025. La canción combina la sensualidad característica de Rihanna con una producción fresca y accesible. Publicaciones como Pitchfork y NME han destacado su vibrante energía, mientras que el video musical que lo acompaña refuerza su conexión con la estética colorida de la película. Sin embargo, la recepción no ha sido unánime: algunos fans en redes sociales han expresado opiniones encontradas, con críticas que lo califican como un paso atrás en su carrera, mientras otros lo celebran como un tema veraniego perfecto por su frescura y letras audaces.

Un proyecto multifacético

El lanzamiento de Friend of Mine coincide con un momento significativo para Rihanna, quien recientemente anunció en la Met Gala que está esperando su tercer hijo. Además de su rol musical, la artista se involucra profundamente en The Smurfs Movie como actriz de voz, interpretando a Pitufina en una trama que gira en torno a la misión de salvar a Papá Pitufo. El tráiler de la película, lanzado el 14 de mayo, incluyó un adelanto del single, generando expectación previa al estreno del tema. Según Billboard y The Hollywood Reporter, esta canción es un paso estratégico en su regreso musical, aunque no se ha confirmado si formará parte de un álbum más amplio.

Con Friend of Mine, Rihanna demuestra una vez más su habilidad para mantenerse relevante, incluso en un proyecto ligado a una audiencia familiar. Este single no solo marca su retorno musical tras tres años, sino que también refuerza su presencia como una figura multifacética en la industria del entretenimiento.

Rihanna: un ícono global de la música y la cultura

Rihanna, nacida como Robyn Rihanna Fenty en Barbados en 1988, es una de las artistas más influyentes del siglo XXI, con una carrera que abarca música, moda y cine. Desde su debut en 2005 con Music of the Sun bajo Def Jam Recordings, ha lanzado ocho álbumes de estudio que han redefinido el pop, el R&B y el dance. Su discografía incluye éxitos globales como Pon de Replay, Umbrella, Diamonds y Work, que han acumulado millones de reproducciones y numerosos premios, incluyendo nueve Grammy.

Su segundo álbum, A Girl Like Me (2006), consolidó su presencia con sencillos como SOS. Sin embargo, fue Good Girl Gone Bad (2007) el que la catapultó al estrellato, con una reinvención que fusionó pop y dancehall. Álbumes posteriores como Rated R (2009), Loud (2010), Talk That Talk (2011), Unapologetic (2012) y Anti (2016) mostraron su versatilidad, explorando desde baladas emotivas hasta ritmos electrónicos y reggae. Anti, su último álbum hasta la fecha, fue aclamado por su innovación y madurez, con canciones como Love on the Brain que destacaron su profundidad artística.

Más allá de la música, Rihanna ha construido un imperio con Fenty Beauty y Savage x Fenty, marcas que han revolucionado la industria de la belleza y la moda por su inclusividad. Su incursión en el cine incluye roles en películas como Battleship (2012) y Ocean’s 8 (2018), y ahora su participación en The Smurfs Movie amplía su legado como actriz. Con más de 250 millones de discos vendidos y un impacto cultural innegable, Rihanna sigue siendo una fuerza creativa, y Friend of Mine es un nuevo capítulo en su trayectoria multifacética.

