Rise Against vuelve a la carga con «Nod» y anuncia gira

Rise Against ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento de Nod, su primer sencillo en tres años. La banda de punk, conocida por su energía y letras comprometidas, inicia así un nuevo capítulo en su carrera. La canción, producida por Catherine Marks, destaca por su potente mensaje sobre la importancia de la comunidad. «Nod es sobre el consuelo que encontramos en la comunidad. Es sobre la comodidad de saber que no estamos solos», explicó el vocalista Tim McIlrath en un comunicado de prensa.

El lanzamiento de Nod marca el regreso de Rise Against tras su álbum de 2021 Nowhere Generation y el EP Nowhere Sessions, que incluía versiones en directo de canciones del álbum, así como una reinterpretación de su éxito de 2008 Savior y versiones de Hybrid Moments de Misfits y Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival.

La banda no solo ha lanzado nueva música, sino que también ha anunciado una gira por el Reino Unido y Europa que comenzará el 28 de enero en Dublín y finalizará el 22 de febrero en Viena. Esta gira incluye paradas en ciudades como París, Bruselas, Berlín y Zúrich, así como en importantes recintos del Reino Unido como el O2 Brixton Academy en Londres y el O2 Victoria Warehouse en Manchester.

Rise Against: Una trayectoria de resistencia y compromiso

Desde su formación en 1999 en Chicago, Rise Against ha sido una fuerza imparable en la escena punk rock. La banda, compuesta por Tim McIlrath (voz y guitarra), Joe Principe (bajo), Brandon Barnes (batería) y Zach Blair (guitarra), ha construido una carrera basada en letras comprometidas y una energía inigualable en el escenario.

Su álbum debut The Unraveling (2001) estableció las bases de su sonido, pero fue con Revolutions per Minute (2003) que comenzaron a ganar notoriedad. Canciones como Heaven Knows y Like the Angel mostraron su capacidad para combinar melodía y mensaje. En 2004, firmaron con Geffen Records y lanzaron Siren Song of the Counter Culture, que incluía éxitos como Give It All y Swing Life Away.

El éxito continuó con The Sufferer & the Witness (2006), que consolidó su reputación con temas como Prayer of the Refugee y Ready to Fall. A lo largo de los años, han lanzado álbumes aclamados como Appeal to Reason (2008), Endgame (2011) y Wolves (2017), cada uno reflejando su evolución musical y su compromiso con causas sociales y políticas.

En 2021, lanzaron Nowhere Generation, un álbum que aborda la frustración de las generaciones más jóvenes frente a la desigualdad y la injusticia. Su reciente sencillo Nod y la gira europea que lo acompaña marcan un nuevo capítulo en su carrera, reafirmando su lugar como una de las bandas más influyentes y comprometidas del punk rock contemporáneo.

