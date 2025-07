Robbie Williams y Laura Pausini unen fuerzas en «Desire», el primer himno oficial de la FIFA

El icono del pop británico Robbie Williams, recientemente nombrado Embajador Musical Oficial de la FIFA, ha lanzado Desire, el primer himno oficial de la FIFA, junto a la estrella italiana Laura Pausini. Estrenado el 11 de julio de 2025 a través de Columbia Records, el sencillo, escrito por Williams, Karl Brazil, Owen Parker y Erik Jan Grob, es un himno vibrante con un estribillo perfecta para ser cantado en los estadios, con letras como “Dignity for the weak in the arms of the brave” que capturan la pasión y unidad del fútbol. El tema, mezclado por Richard Flack e interpretado en inglés y español por Williams y Pausini, acompañará a los equipos en su entrada al campo en todos los torneos FIFA, incluyendo el Mundial 2026.

Williams y Pausini interpretaron Desire en vivo en la final del FIFA Club World Cup el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante millones de espectadores. Williams expresó: “La música y el fútbol unen a las personas como nada más; ser el Embajador Musical de la FIFA es un honor”. Pausini añadió: “Es un sueño cantar con Robbie; la canción es conmovedora”. Disponible en Spotify y Apple Music, el video oficial refuerza el mensaje de conexión global. Este hito, respaldado por FIFA y el presidente Gianni Infantino, marca una nueva era en la fusión de música y fútbol.

Robbie Williams: El showman del pop que conquistó el mundo

Robbie Williams, nacido en Stoke-on-Trent en 1974, saltó a la fama como miembro de Take That, la boyband británica que dominó los 90 con éxitos como Back for Good. Tras dejar el grupo en 1995, lanzó su carrera en solitario con Life Thru a Lens (1997), que incluyó el himno Angels, consolidándolo como una superestrella. Su discografía, que abarca 13 álbumes, incluye clásicos como I’ve Been Expecting You (1998), con Millennium, y Sing When You’re Winning (2000), con Rock DJ. Con más de 90 millones de discos vendidos y 18 premios BRIT, Williams es uno de los artistas más exitosos del Reino Unido, conocido por sus actuaciones en estadios y su carisma en escenarios como Glastonbury y Knebworth.

Tras éxitos como Escapology (2002) y Swing When You’re Winning (2001), exploró diversos géneros, desde swing hasta pop-rock. Su álbum The Heavy Entertainment Show (2016) y la recopilación XXV (2022) celebraron su versatilidad. En 2025, su próximo álbum Britpop, con colaboraciones como Tony Iommi en Rocket, promete revitalizar su legado. Como presidente del club Port Vale FC y Embajador Musical de la FIFA, Williams fusiona su pasión por el fútbol y la música, con Desire marcando un hito global. Su capacidad para conectar con audiencias a través de letras emotivas y shows épicos lo mantiene como un ícono cultural.

