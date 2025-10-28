Robert Smith se une a The Twilight Sad en un regreso cargado de emoción y oscuridad

El regreso de The Twilight Sad no podía ser más intenso: el dúo escocés formado por James Graham y Andy MacFarlane ha lanzado Waiting For The Phone Call, un nuevo single que cuenta con la colaboración de Robert Smith, líder de The Cure y fan declarado de la banda desde hace años. La canción, descrita por Graham como “una épica autobiográfica sobre una llamada que nunca quieres recibir”, aborda temas como el duelo, el amor y la enfermedad mental, y marca el primer material nuevo del grupo desde el álbum It Won/t Be Like This All The Time de 2019.

La relación entre Smith y The Twilight Sad ha sido más que una amistad musical: el británico ha elogiado públicamente al grupo como “la mejor banda tocando las mejores canciones” y ha colaborado con ellos en varias ocasiones, incluyendo versiones cruzadas de There’s A Girl In The Corner y M. Este nuevo tema refuerza ese vínculo creativo y emocional, y llega acompañado del anuncio de una extensa gira por Reino Unido y Europa en 2026, además de fechas compartidas con The Cure en grandes recintos al aire libre. El tour incluirá paradas en ciudades como Berlín, París, Londres, Glasgow y Dublín, consolidando el regreso de la banda a los escenarios tras seis años de silencio discográfico.

Waiting For The Phone Call no solo representa una nueva etapa para The Twilight Sad, sino también una reafirmación de su capacidad para canalizar emociones crudas en paisajes sonoros densos y envolventes. Con la producción de MacFarlane y la voz desgarradora de Graham, el tema se inscribe en la tradición de la banda de convertir el dolor en arte, y anticipa un próximo álbum que podría llegar en los próximos meses. Si algo queda claro, es que este regreso no es casual: es una declaración de supervivencia y de fidelidad a una estética que sigue resonando con fuerza en el panorama alternativo.

De la tristeza al culto: el viaje sonoro de The Twilight Sad

Desde su debut en 2007 con Fourteen Autumns and Fifteen Winters, The Twilight Sad se posicionó como una de las propuestas más intensas y emocionales del indie escocés. Su mezcla de noise rock, post-punk y shoegaze, junto con letras profundamente personales y la voz inconfundible de James Graham, les valió elogios de la crítica y una base de seguidores fieles. Con discos como Forget The Night Ahead (2009) y No One Can Ever Know (2012), el grupo exploró terrenos más oscuros y electrónicos, sin perder su esencia melancólica. En 2014, el álbum Nobody Wants to Be Here and Nobody Wants to Leave consolidó su estatus de culto, con canciones como Last January y Sometimes I Wished I Could Fall Asleep que se convirtieron en himnos para quienes encuentran consuelo en la tristeza compartida.

El reconocimiento internacional llegó de la mano de Robert Smith, quien los invitó a abrir para The Cure en varias giras mundiales y los impulsó a una nueva audiencia. En 2019, el álbum It Won/t Be Like This All The Time fue recibido con entusiasmo por medios como NME y Pitchfork, que destacaron su intensidad emocional y su producción envolvente. Tras una pausa prolongada, el regreso con Waiting For The Phone Call y la gira de 2026 marcan un nuevo capítulo para la banda, ahora reducida a dúo pero con la misma fuerza expresiva. Su evolución demuestra que, lejos de diluirse, The Twilight Sad ha sabido transformar el dolor en una forma de resistencia artística que sigue tocando fibras profundas en sus oyentes.

