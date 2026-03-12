Robyn convierte la ternura feroz de la maternidad en un gesto punk con “Blow My Mind”

Robyn vuelve a demostrar que pocas artistas saben revisitar su propio pasado con tanta lucidez emocional. Su nuevo single, “Blow My Mind”, llega como el cuarto adelanto de Sexistential y, aunque comparte título con la canción incluida en Don’t Stop The Music (2002), es prácticamente una obra nueva. Según explica la propia artista en declaraciones recogidas por NME, esta versión nace de su relación con su hijo de tres años, una etapa de cercanía absoluta que reabrió la puerta a un tema que siempre había considerado uno de los mejores de su carrera. “Reescribí la letra y me encanta la crudeza de esta versión. No es “mona”, porque no nada lo es con los niños. Ellos sí lo son, pero la experiencia no. Es muy punk”, afirma.

La canción, producida por Klas Åhlund, mantiene el pulso hipnótico de la original, pero lo transforma en un retrato emocional más desnudo, más físico, más real. Robyn canta desde un lugar donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven sin filtros, con versos que funcionan como declaración de amor y como testimonio de una maternidad que no idealiza nada: “Straight up from my heart, you’re my number one… you’re the reason that I breathe”. Ese equilibrio entre ternura y agotamiento, entre devoción y vértigo, convierte “Blow My Mind” en una pieza que encaja de forma natural en el universo de Sexistential, un álbum que la artista describe como una exploración radical de la sensualidad, el deseo y la identidad.

Este lanzamiento llega tras una serie de adelantos —“Sexistential”, “Talk To Me” y “Dopamine”— que han ido dibujando un disco donde Robyn se muestra más libre y más directa que nunca. La artista ha explicado que el álbum nace de un momento de reconexión con su propio cuerpo y su propio deseo, un proceso que define con una frase que ya es casi un manifiesto: “El propósito de mi vida es mantenerme cachonda. No tiene por qué ser sexual: es sentirme atraída por lo que disfruto y no dejar que nada apague esa vibración”.

La sueca presentará Sexistential en una gira internacional que pasará por Reino Unido, Europa, Norteamérica y Australia, con una gran fecha en el O2 de Londres en julio. Además, abrirá para Harry Styles en Ámsterdam dentro de su tour Together, Together, una combinación que promete uno de los encuentros pop más comentados del año.

“Blow My Mind” no es solo un homenaje a su hijo: es una reafirmación artística. Robyn toma una canción de hace más de veinte años, la desarma y la reconstruye desde un presente donde la maternidad, la sensualidad y la creatividad se entrelazan sin jerarquías. El resultado es un single que late con una honestidad brutal y que confirma que Sexistential será uno de los discos más personales y arriesgados de su carrera.

Robyn, tres décadas reinventando el pop desde la vulnerabilidad, la pista de baile y la libertad creativa

Desde sus inicios en los 90, Robyn ha construido una de las trayectorias más influyentes del pop contemporáneo. Tras un debut adolescente que la situó en el radar internacional, su reinvención con Robyn (2005) marcó un antes y un después: electrónica emocional, letras afiladas y una independencia creativa que la convirtió en referente absoluto. Con Body Talk (2010) redefinió el pop de club con himnos como “Dancing On My Own”, mientras que Honey (2018) exploró la sensualidad y el duelo desde una sutileza casi espiritual. A lo largo de nueve discos, Robyn ha demostrado una capacidad única para convertir experiencias íntimas en canciones universales, siempre desde una mezcla de vulnerabilidad, fuerza y experimentación que la mantiene en la vanguardia del pop global.

