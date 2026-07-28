Robyn y Zara Larsson vuelven a unir fuerzas. Las dos artistas suecas han compartido hoy “Talk To Me, Zara”, una nueva versión de uno de los puntos culminantes de Sexistential, “Talk to Me”, remezclada y con la colaboración vocal de Zara Larsson, disponible ya a través de Young. No es su primera vez juntas: ya habían coincidido en “Puss Puss”, el tema de Zara que apareció en Midnight Sun: Girls Trip, su álbum de remezclas publicado en 2026.

Ese primer cruce mostraba a Robyn adentrándose en el terreno de Zara. “Talk To Me, Zara” cierra el círculo en dirección contraria: es Robyn quien entrega uno de los temas más celebrados de su disco y quien invita a Zara a hacerlo suyo, dejando que su voz reinterprete un tema que hasta ahora era territorio exclusivo de Robyn.

Una colaboración que ya se estrenó en directo

El remix llega apenas dos semanas después de su debut sobre un escenario. La noche del martes 14 de julio, Robyn puso fin a la etapa europea y británica de su gira Sexistential con un concierto en el Royal Arena de Copenhague, con capacidad para 17.000 personas, en el que recibió a Zara Larsson como invitada especial para la primera interpretación en directo de “Talk To Me, Zara”, antes de que ambas cerraran el momento con el remix de Robyn de “Puss Puss”. Es una colaboración que sigue desarrollándose en tiempo real, tanto sobre las tablas como en el estudio.

El propio “Talk to Me” original ya llevaba meses siendo uno de los momentos más comentados de la gira: la canción, coescrita junto a Max Martin en su primera colaboración con Robyn desde “Time Machine” (Body Talk, 2010), fue descrita por la propia artista como una oda al sexo telefónico y a la comunicación sana dentro de una relación. Que sea precisamente ese tema, y no otro del disco, el elegido para el dueto con Zara Larsson refuerza la lectura de “Talk To Me, Zara” como un gesto pensado para el escenario tanto como para el estudio.

“Talk To Me, Zara” llega además como el último de una serie de remixes de Sexistential publicados a lo largo del año, que ya incluía el remix de Arca de “Sexistential” y el de Jamie xx de “Dopamine”, además de la versión de Ca7riel & Paco Amoroso de “Blow My Mind”, que también sirve de tema principal de la serie Margo’s Got Money Troubles.

El concierto de Copenhague, además, no fue una fecha cualquiera: cerró una gira que contó con apariciones especiales de CMAT (con “Call Your Girlfriend” en Dublín), Smerz (con “Be Mine!” en Bruselas) y Girl in Red (con “Hang With Me” en Oslo), con el apoyo sobre el escenario de nombres como Romy, Mechatok, Erika de Casier, 808 State, Saya Gray o Zhala. La temporada europea se cerró entre elogios unánimes: tanto The Times como NME concedieron a la gira las cinco estrellas, con NME describiendo a Robyn como «una superestrella del pop en plena forma» en un concierto donde «todo se siente liberador», y The Times destacando «una noche emocionante en la que Robyn confirmó su estatus como una de las estrellas pop más únicas de los últimos 25 años».

Dos suecas que han crecido en paralelo

Robyn lleva tres décadas siendo una referencia ineludible del pop sueco, desde sus inicios adolescentes en los años 90 hasta convertirse, a partir de Body Talk (2010), en una influencia decisiva para toda una generación de artistas de synth-pop y dance-pop. Su capacidad para combinar vulnerabilidad emocional y producción de pista de baile ha hecho de ella una figura de culto que ha sabido reinventarse en cada etapa, incluyendo el giro hacia el house más introspectivo de Honey (2018) y, ahora, el regreso desinhibido de Sexistential, un disco que celebra el deseo y el placer sin filtros tras casi una década de silencio discográfico.

Zara Larsson, por su parte, representa la generación siguiente del pop sueco, con una carrera que arrancó siendo una adolescente prodigio y que se ha consolidado disco a disco hasta convertirla en una de las voces pop más sólidas de Europa, capaz de moverse entre el pop más directo y colaboraciones con perfiles muy distintos, como demostró en su propio álbum de remezclas Midnight Sun: Girls Trip. Que sea precisamente Robyn quien elija a Zara para reinterpretar “Talk To Me” tiene sentido dentro de ese relato: una artista que marcó a toda una generación invitando a una de sus herederas más visibles a completar el círculo.

Esa cercanía, sumada al historial compartido desde “Puss Puss” y a la complicidad mostrada sobre el escenario de Copenhague, explica por qué la colaboración se percibe como algo orgánico y en desarrollo constante, y no como un cruce puntual entre dos nombres populares del pop escandinavo.

Con este remix ya publicado, Robyn centra ahora su atención en Norteamérica, donde The Sexistential Tour se reanuda en septiembre con una serie de fechas en estadios de Estados Unidos, Canadá y Ciudad de México, tras uno de los regresos musicales más celebrados del año.

▶ “Talk To Me, Zara” — Robyn & Zara Larsson | 28 de julio de 2026 | Young

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