Roger Taylor ha anunciado su séptimo álbum en solitario: Violence Insane In A Beautiful World, que llegará el 18 de septiembre via Columbia Records. El disco llega cinco años después de Outsider (2021) y viene acompañado del primer single, «Come On Summer (It’s Party Time)», grabado junto al Ndlovu Youth Choir, el coro juvenil de Limpopo, Sudáfrica, que se hizo conocido internacionalmente por su versión en zulú de «Bohemian Rhapsody». Junto al anuncio, Taylor ha revelado una gira de seis fechas por el Reino Unido que arrancará en septiembre, justo después del lanzamiento.

Un título que no necesita explicación

Taylor ha dejado claro que Violence Insane In A Beautiful World no es un disco conceptual en sentido estricto, pero sí tiene un hilo conductor que atraviesa todas sus canciones. Lo explica con una precisión que no deja margen a la interpretación: «Qué mundo tan hermoso vivimos, no la cagues. Hay tanta insanidad ahora mismo. La violencia en el mundo parece estar tan mal como en cualquier otro momento de mi vida. Es horroroso. Y parece que sí, que estamos destruyendo el planeta.» El título, dice, lo resume todo.

Lo que hace interesante esta contradicción es que el primer single no suena a manifiesto sombrío, sino exactamente a lo contrario. «Come On Summer (It’s Party Time)» es una pieza expansiva y luminosa en la que el coro sudafricano aporta una dimensión coral que transforma la canción. Taylor ha explicado que cuando descubrió al Ndlovu Youth Choir a través de su versión de «Bohemian Rhapsody» en zulú, no dudó en llamarlos: participan en tres cortes del álbum. El resultado es uno de esos discos donde la celebración y la preocupación coexisten sin cancelarse, algo que Taylor lleva practicando desde que empezó a firmar temas propios en Queen.

Diez canciones y un Lennon de por medio

Taylor escribió, produjo, cantó e interpretó todos los temas del disco, con la única excepción de una versión de «Jealous Guy» de John Lennon, a quien describe como autor de «una de las mejores baladas jamás escritas». En la producción le acompañaron el colaborador habitual Joshua J. Macrae y varios miembros de su banda en directo. El álbum estará disponible en vinilo negro, vinilo azul tierra, picture disc y CD.

Tracklist de canciones de Violence Insane In A Beautiful World

«A Beautiful World» (feat. The Ndlovu Youth Choir) «Violence Insane» «What Really Matters» «Don’t Photograph Food» «I See You Now» «Chump» «Spit In His Eye» «Jealous Guy» «Come On Summer (It’s Party Time)» (feat. The Ndlovu Youth Choir) «A Great Big Beautiful World (Reprise)» (feat. The Ndlovu Youth Choir)

Seis ciudades en septiembre

Justo después del lanzamiento del disco, Taylor se subirá al escenario para una gira reducida pero completa por el Reino Unido. Serán las únicas fechas de Taylor en el país durante 2026 y contarán con una banda formada por Spike Edney, Tyler Warren, Tina Keys, Neil Fairclough y Christian Mendoza. Los fans que reserven el álbum en la tienda oficial antes del 13 de junio tendrán acceso prioritario a las entradas.

21 de septiembre — Newcastle , O2 City Hall

, O2 City Hall 22 de septiembre — Edimburgo , Usher Hall

, Usher Hall 24 de septiembre — Birmingham , The Alexandra

, The Alexandra 25 de septiembre — Manchester , Opera House

, Opera House 28 de septiembre — Londres , Roundhouse

, Roundhouse 29 de septiembre — Swansea, Building Society Arena

Toda la información sobre entradas en rogertaylorofficial.com.

El hombre detrás del trono

La carrera en solitario de Roger Taylor comenzó en 1977, cuatro años después de que Queen lanzara su primer álbum, y ha discurrido en paralelo a la banda durante cinco décadas. Fun in Space (1981) y Strange Frontier (1984) llegaron mientras Queen estaba en plena efervescencia; Happiness? (1994) y Electric Fire (1998) en los años de reconstrucción tras la muerte de Freddie Mercury en 1991. Dentro de Queen, Taylor no fue solo el batería, sino uno de sus compositores más prolíficos: «Radio Ga Ga», «A Kind Of Magic» y «These Are The Days Of Our Lives» llevan su firma. En directo, su voz ha sostenido algunos de los arreglos vocales más reconocibles del rock.

Outsider (2021), su penúltimo disco, alcanzó el top 3 en el Reino Unido y demostró que Taylor seguía siendo capaz de construir un álbum con identidad propia, más allá del peso inevitable del legado de Queen. En CrazyMinds seguimos aquel anuncio. Lo que llega ahora es el paso siguiente: un disco firmado desde la urgencia de alguien que lleva cincuenta años mirando el mundo y que, esta vez, ha decidido contarlo sin rodeos.

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