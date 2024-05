Romy estrena «Always Forever», una oda a los clásicos de los 90

8:32: Hoy nos levantamos con la llegada de Always Forever, el nuevo sencillo de Romy, integrante de The xx. Esta pieza, que se destaca por su fusión de sonidos contemporáneos y nostálgicos, incorpora el estribillo del éxito de los 90 I Love You Always Forever de Donna Lewis.

Romy ha trabajado en colaboración con Fred Again… y Joy Anonymous para dar vida a esta canción, que ha sido descrita como una versión moderna y respetuosa del clásico. A través de su cuenta de Instagram, la artista expresó su gratitud hacia Donna Lewis por permitirle utilizar su icónica canción, señalando que la original es muy querida por ellos y que su versión ha tardado años en materializarse.

El lanzamiento de Always Forever sigue al álbum en solitario de Romy, Mid Air, que debutó el año pasado. A pesar de que The xx se encuentra actualmente en el estudio trabajando en nueva música y Jamie xx prepara un nuevo disco, Romy continúa explorando su carrera en solitario con este último trabajo.