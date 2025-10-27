Rosalía nos atrapa con la teatralidad y grandiosidad lírica de la inclasificable «Berghain»

A las 17 horas en España del 27 de octubre de 2025, Rosalía volvió a sacudir el panorama musical con el lanzamiento de Berghain, primer adelanto de su nuevo álbum Lux, que verá la luz el próximo 7 de noviembre. El tema, acompañado de un videoclip dirigido por Nicolás Méndez (de la productora Canada, responsable también de Malamente), es una colaboración trilingüe con la islandesa Björk y el productor experimental Yves Tumor. Con letras y versos en tres idiomas, español, inglés y alemán, el resultado es un cruce entre grandiosidad operística, electrónica y una lírica cargada de intensidad emocional y sexual difícil de clasificar y etiquetar.

El título hace referencia al mítico club berlinés Berghain, templo del techno y símbolo de la cultura nocturna europea. La partitura del tema fue publicada por la editorial alemana G. Henle Verlag, y la promoción ha sido tan teatral como la propia artista: desde partituras enviadas por Substack hasta una aparición sorpresa en la Gran Vía madrileña, donde Rosalía corrió vestida de blanco entre la multitud antes de refugiarse en un hotel.

Rodado en Varsovia, Polonia, el vídeo sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto. Al final, la protagonista encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad. La canción es la gran pieza orquestal que constituye el segundo movimiento de LUX, todo un viaje operístico a través de los idiomas y las emociones, pasando de una suave introspección a un poder cinematográfico arrollador, equilibrando la intimidad y la grandeza en un mundo que se siente profundamente personal y de escala ilimitada.

La letra de Berghain alterna versos introspectivos con frases explícitas como “I’ll fuck you till you love me”, generando debate por su crudeza y simbolismo. El tema parece anticipar un giro estilístico hacia un estilo más oscuro y conceptual, en línea con las colaboraciones y el imaginario visual del proyecto. Con Lux, Rosalía se prepara para abrir una nueva etapa artística, más internacional, más arriesgada y, como siempre, profundamente personal.

De Los Ángeles a Lux: el viaje sonoro de Rosalía

La carrera de Rosalía Vila Tobella comenzó en 2017 con Los Ángeles, un disco de flamenco tradicional producido junto a Raül Refree, que ya mostraba su capacidad para reinterpretar el género desde una sensibilidad contemporánea. Pero fue en 2018 cuando su nombre se volvió global con El mal querer, una obra conceptual inspirada en La flamenca de Juan Manuel, donde fusionó flamenco con trap, R&B y electrónica. Temas como Malamente, Pienso en tu mirá y Di mi nombre la convirtieron en un fenómeno internacional, ganando el Grammy Latino al Álbum del Año y posicionándose como una de las voces más innovadoras del pop global.

En 2022, Rosalía lanzó Motomami, su álbum más experimental y ecléctico hasta la fecha. Con influencias que van del reguetón al jazz, pasando por el hyperpop y el dembow, el disco incluyó éxitos como Saoko, Bizcochito y Despechá, y fue aclamado por medios como Pitchfork, Rolling Stone y NME. Además, colaboró con artistas como The Weeknd, Tokischa, Travis Scott y Bad Bunny, consolidando su presencia en el mercado anglosajón y latino. Ahora, con Lux, su cuarto álbum, Rosalía parece dispuesta a explorar territorios aún más radicales, con una estética que mezcla lo sacro y lo profano, lo clásico y lo digital, y una narrativa que sigue desafiando las convenciones del pop contemporáneo.

