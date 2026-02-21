Rostam rescata la versión original de “Campus” y revela la historia íntima detrás de uno de los temas clave de Vampire Weekend

Cuando Rostam decide abrir el baúl de los recuerdos, rara vez lo hace a medias. El músico, productor y cofundador de Vampire Weekend ha publicado por fin la versión original y previa a la banda de “Campus”, una grabación que llevaba dos décadas guardada y que ahora ve la luz como una pieza que ilumina no solo el origen del tema, sino también la evolución creativa de uno de los compositores más influyentes del indie estadounidense. La nueva edición —que llega acompañada de un seven-inch limitado y con fines benéficos— permite escuchar la canción tal y como nació: íntima, construida en una residencia universitaria y guiada por una visión muy distinta a la que terminó en el debut homónimo de la banda en 2008.

En el vídeo The Story of “Campus”, Rostam explica que esta primera versión surgió en 2005 y que su intención inicial era crear una pieza centrada en cuerdas, inspirada en compositores como Mark Mothersbaugh y sus bandas sonoras para Wes Anderson. La grabación, realizada en su residencia en Columbia, se construyó a partir de un cello, un bombo y una voz que narraba una historia desde un personaje que le permitía escribir sin inhibiciones. Con el tiempo, aquella maqueta se transformó en la versión que Vampire Weekend grabó para Vampire Weekend, pero Rostam siempre sintió que la pieza original merecía ver la luz. Ahora, por fin, lo hace.

La publicación de esta versión de “Campus” llega con un componente solidario: el 51% de los ingresos del máster se destinará a organizaciones como Palestine Legal, CHIRLA, Palestine Children’s Relief Fund y Sudanese American Physicians Association . Además, el lanzamiento coincide con un momento especialmente activo para Rostam, que prepara su nuevo álbum American Stories, continuación de Changephobia (2021). Su faceta como productor sigue siendo igual de prolífica, con trabajos recientes para artistas como Haim, Clairo, Charli XCX, Carly Rae Jepsen o Maggie Rogers, consolidando un estilo que combina sensibilidad pop, arreglos minuciosos y una intuición melódica inconfundible.

La recuperación de “Campus (Original Version)” no es solo un regalo para los fans más devotos: es una ventana a la génesis de un sonido que marcó a toda una generación. Escuchar esta versión es volver al momento en que un estudiante de Columbia imaginaba un universo musical que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el indie para siempre.

Rostam: productor visionario, compositor inquieto y arquitecto del indie moderno

La carrera de Rostam Batmanglij comenzó de forma fulgurante como miembro fundador de Vampire Weekend, donde ejerció como productor, multiinstrumentista y coautor de gran parte del sonido que definió a la banda: guitarras limpias, ritmos globales, arreglos barrocos y una sensibilidad pop que rompió moldes. Desde el debut Vampire Weekend hasta Modern Vampires of the City, su huella fue determinante, y aunque abandonó oficialmente la formación en 2016, su colaboración con el grupo nunca se rompió del todo, participando en producciones posteriores y manteniendo un vínculo creativo que sigue vivo. Paralelamente, Rostam desarrolló una carrera en solitario que cristalizó en discos como Half-Light y Changephobia, donde exploró un sonido más íntimo, electrónico y emocional, siempre con su sello característico: arreglos cuidados, melodías luminosas y una aproximación al pop tan cerebral como accesible.

Su faceta como productor lo ha convertido en una figura clave para entender la música alternativa contemporánea. Ha trabajado con artistas que van desde Haim hasta Clairo, pasando por Charli XCX, Frank Ocean, Carly Rae Jepsen o Maggie Rogers, aportando siempre una mezcla de sofisticación y calidez que lo distingue de cualquier otro productor de su generación. Su capacidad para combinar instrumentación orgánica con texturas electrónicas, así como su oído para los arreglos vocales, lo han convertido en un colaborador codiciado y en un referente para toda una nueva ola de artistas. Con American Stories en camino, Rostam se encuentra en un momento de madurez creativa que promete seguir expandiendo su universo musical. La publicación de la versión original de “Campus” no solo recupera una pieza perdida, sino que reafirma su papel como narrador sonoro, siempre atento a la emoción, al detalle y a la historia que cada canción puede contar.

