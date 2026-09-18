Royal Blood aceleran el pulso con “Swallow The Bomb”, segundo adelanto de “Dead Company”, su quinto disco, que llega el 13 de noviembre vía Warner Records. Warner Records ya tiene el disco disponible para reserva anticipada, con la portada y el resto del tracklist ya publicados.

La canción ya sonaba en directo antes incluso de publicarse: el dúo la tocó durante su set sorpresa en el Reading Festival y en su paso por el festival belga Pukkelpop este verano, además de estrenarla en un concierto en Dreamland, Margate, antes de confirmarla oficialmente como single con una entrevista a Zane Lowe en Apple Music. Mike Kerr y Ben Thatcher la describen como una vuelta a la energía de sus primeros discos: «hemos estado subiendo revoluciones», explicaron sobre el proceso, después de un parón de un par de años alejados de los focos. El single llega acompañado de un vídeo que recopila imágenes de la banda tocando el tema durante sus conciertos de este verano, en lugar de una narrativa cerrada al uso. La canción se suma también a la lista de repertorio de sus shows sorpresa de este verano, en los que ya adelantaron varios cortes del disco sin previo aviso, incluida una versión de Jolene, de Dolly Parton.

Con esto, Royal Blood confirman el camino que ya apuntaba “Ten Over Ten”, el primer adelanto del disco que ya os contamos en su momento: un regreso al rock más directo y sin adornos tras Back to the Water Below (2023), grabado esta vez sin discográfica marcando plazos y autoproducido por el propio dúo, que quería comprobar hasta dónde podían llegar sin más ambición que hacer el disco más crudo, humano y visceral posible. Con guitarras (o más bien bajo distorsionado, marca de la casa) a toda velocidad, el tema apunta a convertirse en uno de los momentos más contundentes del repertorio en directo del dúo.

Gira británica de presentación

Tras la publicación del disco, Royal Blood saldrán de gira por Reino Unido con Unpeople y Xcerts como teloneros. Las fechas arrancan el 24 de noviembre en el Prospect Building de Bristol, pasan por el O2 City Hall de Newcastle, el O2 Apollo de Manchester y dos noches en el Barrowland de Glasgow, y continúan por el Civic Hall de Wolverhampton y Londres (The Grand Hall, Olympia) antes de cerrar el 4 de diciembre en el Brighton Centre, la ciudad natal del dúo. Preguntados por lo modesto del aforo elegido para una banda de su tamaño, acostumbrada a recintos mucho más grandes, Thatcher lo explicó sin rodeos: «Estos recintos que hemos elegido le sientan bien a este disco, la verdad», destacando el ambiente de salas como el propio Barrowland de Glasgow. De momento no hay fechas confirmadas fuera de Reino Unido, aunque la banda ya ha adelantado que la gira americana se anunciará próximamente.

¿Qué te parece este regreso de Royal Blood a sonidos más crudos, tras la producción más pulida de su disco anterior?

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