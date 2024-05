Royel Otis: La Herencia del Pop Brillará en España

El dúo australiano Royel Otis traerá su legado pop a España con conciertos en Madrid y Barcelona este noviembre. Conocidos por su versión viral de Murder on the Dancefloor, han demostrado ser los herederos de un pop en peligro de extinción. Su álbum debut, Pratts & Pain, es una amalgama de la euforia de Passion Pit, la nostalgia de The Drums, la sofisticación de Phoenix y las chispas psicodélicas de MGMT, todo envuelto en una brisa distintivamente australiana.

El 15 de noviembre, la Sala del WiZink Center en Madrid y el 16 de noviembre, La (2) de Apolo en Barcelona, serán testigos de la primera visita en solitario de Royel Otis a España. Después de su aparición en el Primavera Sound de este año, presentarán Pratts & Pain en lo que promete ser una experiencia inolvidable para los fans españoles.

Las entradas estarán disponibles en DICE por 22€ más gastos de gestión a partir del 10 de mayo a las 11:00. Los clientes de Banco Santander podrán beneficiarse de descuentos especiales al comprar su entrada para este concierto de Primavera Tours.

Dos nuevas canciones para sumar a su disco debut

Por supuesto, Royel Otis ha enriquecido su álbum debut Pratts & Pain con el lanzamiento de dos pistas adicionales que prometen ser tan cautivadoras como el resto del álbum. Los nuevos temas, Claw Foot y Merry Mary Marry Me, ya están disponibles para el disfrute de los fans.

Claw Foot es una pista vibrante y optimista que invita a los oyentes a enfrentar los desafíos de la vida sin vacilar, mientras que Merry Mary Marry Me ofrece una melodía con influencias grunge que reflexiona sobre las presiones sociales de sentar cabeza y las aprensiones personales que a menudo acompañan a tales expectativas.

Estos añadidos llegan tras el éxito significativo del álbum, que se colocó en la cima de la lista ARIA Australian Albums Chart y recibió elogios de críticos musicales internacionales. Además, las pistas del álbum han tenido una amplia difusión, convirtiendo a Royel Otis en un elemento fijo en las estaciones de radio y festivales de este verano.

Royel Otis: El Dúo que Resuena en la Nueva Ola Pop

El dúo australiano Royel Otis, formado en 2019 por Royel Maddell y Otis Pavlovic, ha emergido como una fuerza fresca en la escena indie pop. Con tres EPs bajo el brazo, incluyendo Sofa Kings, y su reciente álbum debut Pratts & Pain, han demostrado una habilidad única para fusionar el pop rock psicodélico con un toque post-punk. Su música, que ha resonado desde las ondas de Triple J hasta las listas de ARIA, es un testimonio de su talento y su capacidad para capturar la esencia del pop contemporáneo con un brillo distintivo.

No te pierdas la oportunidad de sumergirte en el vibrante mundo de Royel Otis con su disco debut Pratts & Pain en Spotify. Una experiencia auditiva que te llevará a través de un viaje lleno de melodías contagiosas y letras que resonarán contigo. Haz clic aquí para explorar el álbum y dejarte envolver por el sonido único de Royel Otis.