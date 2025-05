Royel Otis seduce con el nuevo single «Moody» y su evocador videoclip

El dúo australiano de indie-pop Royel Otis, formado por Royel Maddell y Otis Pavlovic, ha irrumpido nuevamente en la escena musical con su single Moody, lanzado el pasado viernes 9 de mayo de 2025 a través de Ourness/Capitol/Island Records. Este tema, que marca su primera entrega tras firmar con un sello importante, llega acompañado de un videoclip que captura la esencia nostálgica y emocional de la canción. Coescrito con la compositora ganadora de un Grammy Amy Allen y producido por Blake Slatkin, Moody es un himno alt-pop que combina melodías soñadoras con una vulnerabilidad cruda, consolidando a Royel Otis como una de las promesas más brillantes del indie.

Un himno indie con ecos de los 90

Moody es descrito como una pieza que flota entre el dream-pop y el indie rock de finales de los 90, con un toque de melancolía que evoca caminatas solitarias o viajes introspectivos. Royel Otis resume el tema con una frase sencilla: “Es una canción sobre una chica”. Sin embargo, las letras revelan una narrativa más profunda sobre el amor complicado, con líneas como “She’s always givin’ it to me / Late nights, she always accusin’ / My girl’s a bitch when she’s moody / But she’s my everything”, que capturan la tensión entre devoción y conflicto.

El videoclip, dirigido por Ryan Pinkall y estrenado junto con el single, refuerza esta dualidad. Rodado con una estética retro que recuerda a los videos de Beck o Weezer, muestra a Maddell y Pavlovic en un entorno suburbano, alternando entre momentos de introspección y escenas de energía desenfadada, usando colores cálidos y una narrativa visual que refleja la lucha interna del protagonista, atrapado en un amor que es tanto su salvación como su desafío.

Un lanzamiento celebrado en Los Ángeles

El debut de Moody tuvo lugar durante dos conciertos con entradas agotadas en The Troubadour de Los Ángeles los días 6 y 7 de mayo de 2025, donde Royel Otis no solo presentó el single, sino que también adelantó material de su próximo álbum, según afirman en Rolling Stone. La audiencia, que incluía a figuras como Benny Blanco, Maude Apatow y Lukas Gage, vibró con la energía del dúo. Estas actuaciones marcaron el inicio de una nueva era para la banda tras el éxito de su álbum debut Pratts & Pain (2024).

Royel Otis estarán presentes en dos festivales en España este verano: Vida Festival y Mad Cool Festival, lo que refleja el creciente alcance del dúo también en nuestro país. Con Moody, Royel Otis no solo consolida su sonido característico, sino que también señala una evolución hacia una narrativa más madura. Mientras preparan su segundo álbum y una gira global, el dúo está listo para dejar una marca aún más profunda en la escena musical.

Royel Otis: un ascenso meteórico desde Sydney

Royel Otis, el dúo de indie-pop formado por Royel Maddell (guitarra) y Otis Pavlovic (voz), ha conquistado la escena musical australiana y global desde su formación en Sydney en 2019. Con un sonido que fusiona indie rock, dream-pop, post-punk y psicodelia, la banda ha sido aclamada por su frescura y autenticidad, ganándose un lugar en festivales internacionales y listas de reproducción globales.

La historia de Royel Otis comenzó cuando Pavlovic envió demos a Maddell, desencadenando una colaboración que Maddell describió como “la que había estado buscando toda su vida”, según Wikipedia. Su primer EP, Campus (2021), estableció su estilo desenfadado, pero fue Bar n Grill (2022), con el single Oysters in My Pocket, lo que les dio reconocimiento. Este tema, seleccionado por el programa RADAR de Spotify, marcó su irrupción en la escena indie. En 2023, Sofa Kings alcanzó el número 43 en las listas ARIA, impulsado por canciones como Going Kokomo, incluida en el soundtrack de EA Sports FC 24 ().

Su álbum debut, Pratts & Pain (febrero de 2024), fue un punto de inflexión, con más de 100,000 entradas vendidas en su gira mundial. El disco les valió ocho nominaciones en los ARIA Music Awards de 2024, ganando cuatro, incluyendo Mejor Grupo y Álbum del Año. Sus versiones de Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor y Linger de The Cranberries, para Triple J y SiriusXM, acumularon millones de streams, consolidando su alcance global.

Con Moody y una gira que abarca Norteamérica, Europa y numerosos festivales, Royel Otis está en la cúspide de un nuevo capítulo. Su proceso creativo, descrito por Maddell como “construir un pastel” sin receta fija, según Rolling Stone AU/NZ, asegura que su música seguirá siendo impredecible y auténtica.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.