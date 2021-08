Rudimental estrena colaboración con MJ Cole y Josh Barry para su nuevo single

Canción: Remember Their Names

Artista: Rudimental junto a MJ Cole y Josh Barry

Pertenece a: Formará parte de Ground Control, el cuarto álbum de estudio del colectivo londinense con el que sucederán al Toast To Our Differences de 2019.

¿Cuándo podremos escucharlo al completo? El próximo 3 de septiembre.

Sobre la canción: Prestando atención a las letras, la canción rinde homenaje a los hombres y mujeres negros que han perdido la vida a manos de la policía en los últimos años.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify.

¿Hay videoclip? Sí, en el que vemos imágenes de una de las muchas manifestaciones Black Lives Matter que tuvieron lugar el año pasado.

Sobre Rudimental

Conjunto londinense de música electrónica cuyo sonido ecléctico abarca diversos géneros, entre ellos drum’n’bass, house, soul, reggae y hip-hop. El grupo comenzó a llamar la atención en 2011 con sus primeros sencillos, mientras que su primer álbum Home (2013) debutó directamente en el primer puesto del ranking del Reino Unido. Rudimental rápidamente se convirtió en uno de los grupos más exitosos surgidos de la escena dance gracias también a sus enérgicas actuaciones en vivo, para las que cuentan con un elenco rotativo de vocalistas y músicos invitados, así como sus numerosas colaboraciones con artistas como Emily Sandé, Ed Sheeran, Rita Oara, Major Lazer, Dizzee Rascal, Angel Haze o Wale, entre tantos otros. Su discografía se completa con We the Generation (2015) y Toast to Our Differences (2019).

