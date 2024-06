Sabrina Carpenter estrena «Please Please Please» con un dinámico videoclip

La cantante y actriz Sabrina Carpenter ha hecho realidad su promesa de una sorpresa para este jueves 6 de junio y ha estrenado su nuevo sencillo Please Please Please, una pieza que combina melodías pegajosas con letras emotivas. La canción, producida por Jack Antonoff, muestra a Carpenter suplicando a su amante que no confirme sus dudas, en un juego de palabras que resalta su habilidad para transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo.

El videoclip, dirigido por Bardia Zeinali, es una obra de arte visual que inicia con Carpenter en la cárcel, continuando la narrativa de su anterior éxito Espresso. A medida que avanza, vemos la tumultuosa relación entre ella y su novio en la vida real, Barry Keoghan, quien también se encuentra tras las rejas. La historia se desarrolla entre arrestos y crímenes, mostrando una dinámica de amor y caos.

Además, Carpenter ha anunciado su sexto álbum de estudio, Short N’ Sweet, que se lanzará el 23 de agosto a través de Island Records. Este anuncio llega junto con acusaciones de plagio por parte de una revista francesa respecto al arte de su álbum, lo cual ha generado controversia en las redes sociales.