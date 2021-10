Salen a luz dos versiones inéditas de canciones de David Bowie

Artista

David Bowie

¿Por qué es noticia?

Desde hoy mismo, podemos escuchar dos versiones inéditas de Karma Man y Silly Boy Blue de David Bowie que estarán incluidas en los inminentes boxsets David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992-2001) y Toy, que saldrán el 26 de noviembre y el 7 de enero, respectivamente.

Sobre ambas canciones

Karma Man fue grabada por Bowie en septiembre de 1967, tras lo que se estrenó en el programa de John Peel en la BBC Radio 1 en 1968, aunque no fue hasta 1970 cuando se publicó oficialmente como parte del álbum The World Of David Bowie. En 2000, Bowie volvió a grabar la canción para su inclusión en el álbum Toy, que nunca llegó a publicarse pero que pronto verá la luz.

Por su parte, también vamos a disfrutar de una nueva mezcla con un final alternativo del tema de 1967 Silly Boy Blue.

Sobre estas nuevas colecciones

Brilliant Adventure constará de dos formatos, uno formado por 11 CD y otros por 18 vinilos. Por su parte, Toy estará disponible en tres CD y seis versiones de vinilo de 10″.

David Bowie – Karma Man

Sobre David Bowie

David Bowie fue un verdadero icono: un cantante, compositor y productor cuyas reinvenciones creativas dieron forma a nuevas tendencias musicales. Desde que su solitario "Starman" capturó la imaginación del público a mediados de los sesenta hasta los sonidos experimentales de aire jazzístico de Blackstar casi 50 años después, fue un innovador de proporciones míticas en el pop, el glam, el punk, el soul, el rock duro y la música electrónica. Y aunque nuestros álbumes de Bowie favoritos están distribuidos equitativamente a lo largo de las décadas, su influencia como artista no se limitó a la música. Fue un provocador social, un símbolo de la moda y un actor con talento. Bowie nos animó a celebrar la diferencia, la singularidad y la fidelidad a nosotros mismos. Todos los personajes de Bowie (el outsider de otro mundo Ziggy Stardust, el aventurero electrónico de gélida presencia o el narrador elevado de aire dramático) representarán para siempre la intersección entre el arte y el rock and roll.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!