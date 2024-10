SALT, la banda escocesa que está revolucionando el post-punk, vuelven con «I Hate You All»

SALT es una banda escocesa formada por Robin Woods, Sharon Woods, Simon Kettles y James King. Con seis años de trayectoria, se unieron con el objetivo de crear canciones que realmente significaran algo, unidos por unas influencias principales que provienen de la emoción y el ruido, lo que se refleja en su estilo único y potente.

Tras tener algunas apariciones destacadas en el programa de Craig Charles en BBC 6, y en eventos como los Scottish Lowlands Music Awards 2023, SALT grabaron su último trabajo entre los Banana Row Studios y en su propio estudio casero, donde normalmente producen y graban todo ellos mismos. En sus temas destaca la autenticidad que aporta el hecho de que la inspiración detrás de su música proceda siempre de experiencias personales. Por ejemplo, en la canción que hoy os presentamos, I Hate You All, también conocida como Mystery Fuck, que narra algo tan desagradable como el abuso que sufrió su hijo no binario en la estación de tren de Edimburgo.

Catalogados como una banda post-punk clásica con una energía teatral y una imaginación macabra, SALT es una banda que no se conforma y sigue adelante a pesar de las adversidades. Con una actitud desafiante y una pasión por la música, están decididos a dejar su huella en el mundo del post-punk. Ahora, es tu turno para descubrirles.