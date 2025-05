Sam Fender estrena un emotivo videoclip para “Little Bit Closer” con Owen Cooper (Adolescence) como protagonista

El cantautor británico Sam Fender ha hecho público el lanzamiento del videoclip de su single Little Bit Closer, extraído de su aclamado álbum People Watching. Estrenado el 8 de mayo de 2025, el video, dirigido por Philip Barantini y protagonizado por el joven actor Owen Cooper, conocido por su papel estelar en la serie de Netflix Adolescence, combina paisajes impresionantes con una narrativa cargada de emoción. Rodado en el idílico Lake District de Inglaterra, este cortometraje musical no solo refuerza la sensibilidad lírica de Fender, sino que también destaca el talento emergente de Cooper.

Una narrativa íntima sobre fe y amistad

El videoclip de Little Bit Closer sigue a Owen Cooper, quien interpreta a un adolescente en un viaje de camping con amigos en el Lake District. La historia, que podría casi considerarse un cortometraje, se centra en las reflexiones del personaje de Cooper sobre la fe, la identidad y el sentido de pertenencia. El video refleja los temas de la canción, que explora la compleja relación de Fender con la religión y las emociones de crecer en un entorno de fe cristiana. La actuación de Cooper, impregnada de vulnerabilidad y profundidad, ha sido elogiada por su capacidad para transmitir estos conflictos internos, consolidándolo como una estrella en ascenso.

El video, que incluye guiños visuales a la película Stand By Me de Rob Reiner, utiliza los paisajes del Lake District como un telón de fondo que amplifica la introspección del protagonista bajo la dirección creativa de Semera Khan y su equipo.

Una colaboración estelar con raíces en Adolescence

La elección de Philip Barantini como director no es casual. Barantini, conocido por dirigir Adolescence y el videoclip de Spit of You de Fender en 2021, aporta su experiencia en narrativas crudas y humanas. En declaraciones a varios medios, Barantini expresó su entusiasmo por trabajar nuevamente con Fender, a quien describió como “un artista increíble y un gran amigo”, y con Cooper, cuya participación fue “una alegría absoluta” tras su impactante debut en Adolescence. Fender, por su parte, destacó la química previa con Barantini y su admiración por la actuación de Cooper, afirmando en Billboard: “Estaba eufórico cuando supe que Owen podía hacerlo tras ver su increíble interpretación en Adolescence”.

Esta colaboración marca la segunda vez que Fender trabaja con Barantini y con talentos de Adolescence, ya que el actor Stephen Graham, cocreador de la serie, protagonizó el video de Spit of You

El videoclip ha generado una respuesta entusiasta. Publicaciones en redes sociales han resaltado la intensidad emocional del video y la actuación de Cooper, mientras que otros medios han elogiado su impacto visual y su importancia para la industria cinematográfica local del Lake District.

Para Fender, este lanzamiento llega en un momento álgido tras el éxito de People Watching, que debutó en el número 1 en Reino Unido y número 2 en Irlanda en enero de 2025. Con un concierto sold-out en Sefton Park de Liverpool el 24 de mayo y una fecha épica en el London Stadium en junio, el artista continúa consolidando su lugar en la escena musical británica. Para Cooper, este papel, junto con su próxima aparición en la adaptación de Wuthering Heights de Emerald Fennell, señala un futuro brillante, según Warrington Guardian y Digital Spy.

Sam Fender: un narrador de historias desde North Shields

Sam Fender, nacido en North Shields, Inglaterra, en 1994, se ha consolidado como uno de los cantautores más destacados de su generación. Con una voz potente y letras que abordan desde luchas personales hasta críticas sociales, Fender combina rock alternativo, heartland rock y elementos de britpop, ganándose comparaciones con Bruce Springsteen y The Killers. Su autenticidad y conexión con las experiencias cotidianas han resonado con audiencias globales.

Fender irrumpió en la escena con su álbum debut, Hypersonic Missiles (2019), que alcanzó el número 1 en las listas de Reino Unido y le valió el reconocimiento como un cronista de la clase trabajadora. Canciones como Dead Boys y la titular Hypersonic Missiles destacaron por su intensidad y comentario social. Su segundo álbum, Seventeen Going Under (2021), consolidó su éxito, ganando el BRIT Award al Mejor Álbum de Rock/Alternativo y generando éxitos como Spit of You y la homónima Seventeen Going Under. En 2025, People Watching debutó en el número 1 en Reino Unido y número 2 en Irlanda, con más de 100.000 copias vendidas en su primera semana. Singles como Little Bit Closer y Wild Grey Ocean han reforzado la habilidad de Sam Fender para tejer historias universales.

Además de sus álbumes, Fender ha lanzado EPs como Dead Boys (2018) y sencillos independientes, consolidando una discografía que equilibra introspección y energía. Su colaboración con actores de renombre, como Stephen Graham y Owen Cooper, en sus videoclips refleja su interés por fusionar música y narrativa visual.

Con un sonido que evoluciona hacia influencias punk, y una agenda de giras que incluye estadios y festivales, Fender está lejos de estancarse. Su capacidad para abordar temas como la salud mental, la religión y las dinámicas familiares, combinada con su carisma en el escenario, lo posiciona como una figura clave en la música británica.

