Sam Fender estrena videoclip para «Spit Of You», último adelanto previo a la publicación de su nuevo disco

Artista

Sam Fender

¿Por qué es noticia?

Sam Fender ha publicado el videoclip para Spit Of You, protagonizado por el actor Stephen Graham.

Sobre la canción y el videoclip

«Spit Of You es una canción sobre hijos y padres. Se basa en mi propia relación con mi padre, y en cómo ambos luchamos como chicos para comunicar lo que sentimos el uno al otro sin que se convierta en un obstáculo», afirma.



Además, Fender añade que la canción trata de «cómo la manzana no cae lejos del árbol, a medida que voy cumpliendo años, veo mucho de mí en él, especialmente cuando se trata de ser terco».

En el videoclip, dirigido por Philip Barantini, vemos imágenes en las que Fender intenta mostrar estos sentimientos ya que, en definitiva, esta canción es una carta de amor hacia su padre.

Sam Fender – Spit Of You

Sobre su nuevo disco

Recordemos que esta canción aparecerá en el segundo álbum de Fender, Seventeen Going Under, que llega este viernes 8 de octubre a través de Polydor.