Sam Fender lanza «Arm’s Length», otro adelanto de su esperado álbum «People Watching»

Sam Fender ha lanzado su nuevo sencillo Arm’s Length, el tercer adelanto de su próximo álbum People Watching, que saldrá el 21 de febrero a través de Polydor. La canción, que sigue a los sencillos People Watching y Wild Long Lie, fue producida por Fender junto a sus compañeros de banda Dean Thompson y Joe Atkinson, el productor Markus Dravs y Adam Granduciel de The War On Drugs. Fender describió la canción como «un momento mágico donde simplemente estás jugando y una canción literalmente cae del cielo. Trata sobre ser evasivo y volátil, pero también es una simple canción pop, que me encanta».

El lanzamiento de Arm’s Length llega justo antes de la gira de verano de Fender por el Reino Unido, que comenzará el 6 de junio en el London Stadium y continuará en su ciudad natal de Newcastle en el St. James’ Park los días 12, 14 y 15 de junio. Estos conciertos marcarán un hito en la carrera de Fender, ya que romperá el récord de más shows encabezados en St. James’ Park, un honor que anteriormente pertenecía a The Rolling Stones.

Fender también ha sido nominado recientemente para un premio BRIT al Artista del Año, junto a artistas como Charli XCX y Dua Lipa. Además, se ha asociado con el Newcastle United para subastar camisetas de la Carabao Cup, con los fondos recaudados destinados a la caridad.

Sam Fender: Un viaje musical desde Seventeen Going Under hasta People Watching

Sam Fender ha recorrido un largo camino desde su álbum debut Seventeen Going Under en 2021. Con su estilo único y letras profundas, ha capturado la atención de fans y críticos por igual. Su segundo álbum, Seventeen Going Under, consolidó su lugar en la escena musical con éxitos como Hypersonic Missiles y The Borders. Ahora, con People Watching, Fender está listo para llevar su música a nuevas alturas, explorando temas de evasión y volatilidad con su característico toque pop.

La colaboración con Adam Granduciel de The War On Drugs y el productor Markus Dravs ha añadido una nueva dimensión a su sonido, y es que las expectativas por People Watching son altas, y el lanzamiento de Arm’s Length solo ha aumentado las expectativas.

