Sam Fender se desnuda en su nuevo single con un retrato íntimo de la vida en el escenario

Sam Fender ha vuelto a sorprender con I’m Always On Stage, un tema que se presenta como adelanto del lanzamiento deluxe de su aclamado álbum People Watching, previsto para el 5 de diciembre a través de Capitol Records. La canción, marcada por un tono melancólico y confesional, muestra al artista de North Shields en un estado de vulnerabilidad poco habitual, con versos que reflejan la tensión entre la exposición pública y la intimidad personal: “If you see me smiling it’s forceful and violent / Oh, it’s still there, though, in the silence / ‘Cause I’m always on stage”.

Este nuevo single no es del todo inédito: ya había aparecido en el EP Me And The Dog, editado para el Record Store Day, pero ahora se integra en un paquete más amplio que incluye ocho cortes adicionales. Entre ellos destacan Fortuna’s Wheel, The Treadmill y Rein Me In, este último en colaboración con Olivia Dean, además de Talk To You, el dueto con Elton John que se estrenó hace apenas unas semanas. La edición deluxe de People Watching refuerza la narrativa de un artista que, tras ganar el Mercury Prize, ha decidido compartir su éxito con la comunidad musical: recientemente donó sus ganancias al Music Venue Trust, subrayando la importancia de los pequeños espacios de conciertos en el Reino Unido.

La publicación de I’m Always On Stage llega en un momento clave para Fender, que este año ha consolidado su estatus con su primera gira de estadios en Reino Unido, incluyendo un concierto histórico en el London Stadium ante más de 80.000 personas. El británico se ha convertido definitivamente en uno de los nombres más sólidos del indie rock europeo, capaz de equilibrar himnos de estadio con composiciones introspectivas que dialogan con la tradición de Bruce Springsteen, una de sus influencias más reconocidas.

De North Shields al estrellato: la carrera de Sam Fender

La trayectoria de Sam Fender es la de un artista que ha sabido transformar la crudeza de su entorno en canciones universales. Nacido en 1994 en North Shields, comenzó tocando en pequeños pubs del noreste de Inglaterra antes de firmar con Polydor Records. Su debut llegó en 2019 con Hypersonic Missiles, un álbum que mezclaba riffs potentes con letras sociales y que lo situó rápidamente como una de las voces más prometedoras del indie británico. El disco alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido y lo llevó a festivales como Glastonbury y Reading.

En 2021 publicó Seventeen Going Under, un trabajo más personal y autobiográfico que exploraba su adolescencia y las dificultades de crecer en un entorno marcado por la precariedad. Canciones como Seventeen Going Under y Spit of You se convirtieron en himnos generacionales, consolidando su reputación como cronista de la juventud británica. El álbum recibió elogios de los medios , que destacaron su capacidad para combinar sensibilidad lírica con energía rockera.

El tercer capítulo de su carrera llegó con People Watching en 2025, un disco que le valió el Mercury Prize y que ha sido descrito por NME como “existencial y desconectado de su antigua vida de clase trabajadora, pero transformado en un retrato precioso de su ascenso”. Con este álbum, Fender ha dado el salto definitivo a las grandes ligas, encabezando giras de estadios y colaborando con figuras como Elton John. Su evolución muestra a un artista que no teme enfrentarse a sus propios demonios mientras construye himnos que conectan con miles de personas.

