Sam Smith ha estrenado “When He’s Gone”, el tercer adelanto de Hazel Eyes, su quinto álbum de estudio, que llegará el 21 de agosto a través de Capitol Records. La noticia llega apenas unas semanas después de que ya os contáramos el anuncio del disco junto al primer single, “My Guy”, y confirma que el artista británico está desplegando una de las campañas más meditadas de su carrera: tres canciones, tres estados de ánimo distintos, un mismo hilo emocional.

Un lamento construido a fuego lento

“When He’s Gone” arranca con una guitarra punteada que recuerda al calor de Bill Withers, antes de que la producción se abra paso hacia un crescendo cada vez más envolvente. Batería contundente, coros fantasmales y una atmósfera casi cinematográfica van sumándose capa a capa hasta desembocar en un estribillo que resume el miedo a perder a alguien que se ha vuelto imprescindible en la vida de uno. Smith explicó el origen de la grabación con una idea muy concreta: «Este disco explora todos los matices de una relación, y esta canción es el tono más melancólico» (traducción propia), además de detallar que el tema se capturó en directo y sin click track, buscando preservar la sensación de una tormenta acercándose en la distancia.

Tercera pieza de un mismo relato

Lo interesante de “When He’s Gone” es leerlo dentro del contexto que Sam Smith ha ido construyendo single a single. Todo empezó con “My Guy”, una declaración de amor doméstico acompañada de un vídeo que retrataba la felicidad cotidiana de una pareja. Después llegó “Oh Mother”, con la TwoCity Chorus, una formación vocal de 28 integrantes que convertía la canción en un intercambio casi ritual entre la voz de Smith y ese coro colectivo, invocando lo que el propio artista describió como una energía maternal y protectora. Con “When He’s Gone”, el relato se ensombrece: si las dos primeras canciones hablaban de refugio y consuelo, esta tercera entrega enfrenta directamente la posibilidad de perderlo todo.

Hazel Eyes se ha grabado en estudios como el mítico Electric Lady de Nueva York y cuenta con la coproducción de David Odlum (habitual colaborador de Glen Hansard y Josh Ritter) y Simon Aldred (productor de Avicii y Liam Gallagher), además de colaboraciones puntuales de Feist, Shahzad Ismaily y Rob Moose. Según ha contado el propio Smith, el disco funciona como una especie de cuento de hadas contemporáneo sobre el amor correspondido, con una producción más orgánica y menos artificiosa que la de trabajos anteriores.

De Gloria al desnudo emocional de Hazel Eyes

Sam Smith lleva más de una década siendo una de las voces más reconocibles del pop británico, desde que In the Lonely Hour lo consagrase como fenómeno internacional. Su anterior álbum, Gloria (2023), fue un disco desbordante y festivo que incluyó “Unholy” junto a Kim Petras, tema que le valió un Grammy y que convirtió a Petras en una de las primeras artistas abiertamente trans en subir a ese escenario. En 2024, Smith celebró el décimo aniversario de In the Lonely Hour con una reedición especial y participó en TRANSA, la compilación benéfica de Red Hot Organization, versionando temas de Sylvester y Beverly Glenn-Copeland.

Hazel Eyes llega ahora como un giro deliberado respecto a ese pasado reciente: de la fiesta a la introspección, del exceso a la desnudez emocional. “When He’s Gone” encaja precisamente en esa nueva etapa, mostrando a un Sam Smith más interesado en la textura orgánica de la instrumentación en directo que en la producción brillante y maximalista que había caracterizado buena parte de su discografía anterior.

Un perfil reciente en The New York Times ha profundizado en esa transformación, señalando que Hazel Eyes tiene un sonido más artesanal y que Smith transmite una nueva claridad y seguridad en cada uno de los adelantos publicados hasta ahora. Esa lectura encaja con la manera en que los tres singles se han ido presentando: no como piezas sueltas pensadas para viralizarse, sino como capítulos de un mismo relato sentimental que solo cobrará sentido completo cuando se escuche el álbum de principio a fin, el próximo 21 de agosto.

Antes de que eso ocurra, Sam Smith retomará su actividad en los escenarios. El artista tiene previstas fechas en México a mediados de agosto, incluyendo varias noches en el Auditorio Nacional de la capital, para saltar después a Reino Unido, con conciertos en Manchester y una residencia en el Coliseum de Londres durante septiembre. Todo apunta a que buena parte del repertorio en directo servirá como banco de pruebas para las nuevas canciones antes de que el disco llegue oficialmente a las plataformas.

▶ “When He’s Gone” — Sam Smith | 5 de agosto de 2026 | Capitol Records

¿Creéis que Hazel Eyes puede convertirse en el disco más personal de la carrera de Sam Smith? ¿Qué single de los tres adelantos os está gustando más hasta ahora?

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