Sam Smith y Hikaru Utada: Celebrando 10 años de «In the Lonely Hour» con una nueva colaboración

Para conmemorar el décimo aniversario de su álbum debut In the Lonely Hour, Sam Smith ha lanzado una nueva versión de su éxito multi-platino Stay With Me, en colaboración con Hikaru Utada. Esta versión especial, dedicada a los fans japoneses, une las voces de dos artistas que han abrazado su identidad de género y han tenido el valor de salir del armario. Sam expresó su alegría por el éxito de la canción en Japón y su admiración por Hikaru, que destacó la experiencia única de grabar con la voz original de Sam y el ingeniero de sonido original.

El álbum In the Lonely Hour, lanzado en 2014, marcó el inicio de la carrera de Sam, alcanzando múltiples hitos y éxitos globales. Incluye temas como Stay with Me, I’m Not the Only One, Lay Me Down, Money on My Mind y Like I Can. Además, Sam ha creado The Pink House, una marca global y fundación benéfica para apoyar a la comunidad LGBTQIA+. Con más de 49 millones de álbumes vendidos y 84.000 millones de streams, Sam sigue siendo una figura destacada en la música contemporánea. Este fin de semana, además, tendremos la suerte de disfrutarle nuevamente en la edición madrileña del festival Kalorama que está a punto de arrancar.

Hikaru Utada, desde su debut en 1998, ha logrado numerosos hitos, incluyendo su álbum First Love, que batió récords de ventas en Japón. Su octavo álbum BAD MODE fue aclamado internacionalmente, y su participación en el Festival de Coachella en 2022 marcó otro hito en su carrera. Actualmente, Hikaru está de gira con su SCIENCE FICTION TOUR 2024.