Sampa The Great inaugura una nueva era con su explosivo single «Can’t Hold Us»

La artista zambiana Sampa The Great ha regresado con fuerza y determinación. Su nuevo single Can’t Hold Us, publicado el 1 de diciembre de 2025 bajo el sello Loma Vista, marca el inicio de una etapa que ella misma define como “Nu Zamrock”: una reinterpretación contemporánea del género zamrock que mezcla rock, funk y ritmos africanos con hip-hop, poesía y soul. La canción, que ya forma parte de la banda sonora del videojuego EAFC 26, fue presentada en directo en Brixton junto al DJ AG y llega acompañada de un visualizer dirigido por Iggy London.

En palabras de la propia artista, este tema es una declaración de intenciones: “He entrado en mi poder, en mi sonido, en mi propósito. He reclamado este Nu Zamrock como algo propio, algo que estoy moldeando en tiempo real”. La energía del single conecta con su trayectoria de reivindicación cultural y artística, consolidando su papel como una de las voces más influyentes de la música africana contemporánea. Medios como Rolling Stone han destacado cómo esta fusión convierte a Can’t Hold Us en un puente entre lo ancestral y lo futurista, reafirmando la capacidad de Sampa para transformar géneros y abrir nuevos caminos.

Este lanzamiento no llega aislado: es el primer adelanto de su esperado tercer álbum, continuación de As Above, So Below (2022) y The Return (2019). Además, se suma a su reciente participación en la banda sonora del filme HIM con el tema GOAT, y a su implicación en iniciativas comunitarias como el block party gratuito celebrado en Lusaka en noviembre. Con Can’t Hold Us, Sampa The Great no solo reafirma su identidad artística, sino que también proyecta un mensaje de resistencia y empoderamiento que conecta con su público global.

Una voz que viaja entre continentes y géneros

Sampa Tembo, conocida como Sampa The Great, nació en Ndola, Zambia, en 1993 y creció en Botswana. Su formación artística se expandió en ciudades como San Francisco y Los Ángeles, antes de establecerse en Australia, donde comenzó a consolidar su carrera. Desde sus primeros mixtapes The Great Mixtape (2015) y Birds and the BEE9 (2017), su propuesta se caracterizó por una fusión de hip-hop, soul y jazz, con letras que exploran identidad, espiritualidad y raíces africanas. La crítica pronto reconoció su talento: Birds and the BEE9 le otorgó visibilidad internacional y abrió el camino hacia su debut oficial.

En 2019 lanzó The Return, un álbum que alcanzó el puesto número 12 en las listas australianas y le valió premios ARIA por Final Form, además de reconocimientos como Mejor Artista Femenina y Mejor Lanzamiento Independiente. Tres años después, con As Above, So Below, profundizó en su conexión con África, colaborando con artistas como Angélique Kidjo en el tema Let Me Be Great. Este disco fue aclamado por medios como NME, que lo describieron como un homenaje honesto y poderoso a su país y continente.

Su discografía refleja una evolución constante: de la experimentación inicial a la consolidación de un estilo propio que ahora se expande con el concepto de Nu Zamrock. Además de sus trabajos en solitario, ha colaborado con proyectos de gran relevancia como Ezra Collective, Tony Allen y Petite Noir, reforzando su papel como figura clave en el cruce entre música africana y global. Con Can’t Hold Us, Sampa The Great reafirma que su carrera no es solo una sucesión de discos, sino un viaje cultural que conecta tradiciones, modernidad y resistencia.

