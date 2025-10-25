Sampha vuelve con una joya emocional: así suena «Cumulus / Memory»

Sampha ha vuelto a abrir su archivo personal para compartir Cumulus / Memory, una canción inédita que quedó fuera de Lahai (2023), su segundo álbum de estudio. El tema, lanzado el 23 de octubre de 2025, fue coescrito junto a Romy de The xx, quien también aporta su voz en esta colaboración íntima y envolvente. Según el propio artista, Cumulus fue la primera canción que escribió para Lahai, pero curiosamente la última en completarse. “Vivir con ella durante algún tiempo me hizo sentir que realmente quería compartirla con la gente”, confesó en un comunicado.

La canción se presenta como un sencillo doble, con una atmósfera introspectiva que conecta directamente con el universo emocional de Lahai, un disco que ya exploraba temas como la espiritualidad, la memoria y el legado familiar. En esta nueva entrega, Sampha vuelve a demostrar su habilidad para construir paisajes sonoros que combinan electrónica minimalista, soul y R&B alternativo. La producción cuenta además con la participación de El Guincho, lo que añade una capa rítmica sutil pero efectiva.

Este lanzamiento llega tras un año de colaboraciones destacadas: Sampha ha prestado su voz y sensibilidad a trabajos de Little Simz, John Glacier y Everything Is Recorded, el proyecto de Richard Russell. Además, en 2024 publicó una edición deluxe de Lahai y el sencillo I’m on Your Team, también junto a Romy. Todo apunta a que el artista londinense sigue en plena forma creativa, consolidando una carrera que se caracteriza por la calidad más que por la cantidad.

De becario a referente: el viaje musical de Sampha

Sampha Lahai Sisay, nacido en Londres, comenzó su carrera musical como becario en el sello Young en 2009. Pronto se convirtió en uno de los talentos más singulares del panorama británico, gracias a su voz quebrada y su enfoque emocional de la producción. Tras dos EPs —Sundanza (2010) y Dual (2013)—, su debut discográfico llegó en 2017 con Process, un álbum que le valió el prestigioso Mercury Prize y lo posicionó como una figura clave del R&B experimental. Canciones como Blood on Me y (No One Knows Me) Like the Piano mostraron su capacidad para convertir el dolor personal en arte universal.

Su segundo álbum, Lahai (2023), llegó seis años después y fue recibido con entusiasmo por medios como Pitchfork, que destacaron su evolución sonora y lírica. En este trabajo, Sampha profundiza en temas como la paternidad, la espiritualidad y la conexión ancestral, con una producción más rica y colaborativa. Además de sus discos propios, ha sido un colaborador habitual de artistas como Drake, Solange, Kanye West, Frank Ocean, Beyoncé y Florence + the Machine, aportando siempre una sensibilidad única. Su discografía es breve pero intensa, y cada lanzamiento se siente como un acontecimiento. En tiempos de sobreproducción musical, Sampha representa la pausa, la introspección y el arte con propósito.

