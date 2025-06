Sansom estrena «Call Me», un himno rock con alma y potencia

Sansom, el talentoso artista de Brighton, Inglaterra, está listo para conquistar oídos con su nuevo single Call Me, que vió la luz el pasado 23 de mayo de 2025. Grabado en los prestigiosos Brighton Electric Studios y masterizado en Abbey Road, este tema promete ser un himno rock de alto voltaje, inspirado en bandas como Queens of the Stone Age, Royal Blood y Tigercub. En esta canción, Sansom combina emociones crudas y una energía electrizante que refleja su compromiso con la autenticidad. Este lanzamiento, seleccionado para el programa BBC Introducing en Sussex y Surrey, marca un hito en su carrera, consolidándolo como una voz fresca en el panorama del rock alternativo.

Call Me: un grito de desamor con potencia rockera

El nuevo single de Sansom, Call Me, es una explosión de energía que canaliza el dolor de la infidelidad y las complejidades de las relaciones inestables. Escrito y producido íntegramente por el propio artista, el tema destaca por su tempo acelerado y su vibrante atmósfera rock, que lo convierten en un himno instantáneo. Grabado bajo la dirección de Alex Gordon en Brighton Electric Studios, el single captura la esencia de las influencias de Sansom, fusionando riffs contundentes con una narrativa emocionalmente cargada.

La masterización en los legendarios Abbey Road Studios añadió un brillo adicional al sonido, asegurando que cada riff y cada nota golpeen con precisión. Según el propio Sansom, este trabajo refleja su compromiso con crear música que no solo entretenga, sino que conecte con las experiencias más humanas de sus oyentes.

La trayectoria de Sansom: un artista en ascenso

Sansom es un nombre que está ganando fuerza en la escena musical de Brighton y más allá. Como compositor, productor y multiinstrumentista, ha construido su carrera sobre la base de una creatividad sin filtros y un sonido que combina la crudeza del rock con una sensibilidad moderna. Aunque Call Me es su lanzamiento más destacado hasta la fecha, Sansom ha compartido previamente otros singles que han resonado con audiencias locales y han atraído la atención de plataformas como BBC Introducing. Su discografía, aunque aún en desarrollo, refleja una evolución constante, con cada lanzamiento mostrando una mayor ambición y profundidad emocional. Con influencias que van desde el rock alternativo hasta el grunge, Sansom continúa forjando un camino único, manteniéndose fiel a su visión artística mientras conecta con un público cada vez más amplio.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.