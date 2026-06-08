Sean Frutos ha estrenado «En la fuente», el segundo single de su esperado primer disco en solitario, Lo volvería a hacer, previsto para noviembre. Después del arranque de «Lo volvería a hacer», esta nueva entrega confirma que el exvocalista de Second no está construyendo un proyecto de transición sino uno de llegada.

«En la fuente» arranca con una textura casi de alerta y crece hasta una capa de coros que convierte la escucha en algo que ya se parece a un concierto. La producción, firmada por el propio Sean y Jorge Guirao, con arreglos de Madbel y batería de Pablo Roda, apunta a un disco con más ambición sonora de la que Second, con toda su trayectoria, nunca necesitó demostrar.

El álbum llega en noviembre. El 21 de ese mes, Sean presenta el disco en el Teatro Circo de Murcia en un concierto para el que las entradas se agotaron en pocos minutos.

Veintisiete años con Second, y ahora esto

Sean Frutos es la voz y el alma lírica de Second, una de las bandas más consistentes del rock español de las últimas tres décadas. Desde su debut a finales de los noventa, el grupo construyó una carrera basada en la honestidad emocional y en una capacidad poco habitual para crecer sin traicionar su sonido: El momento imperfecto (2003), La distancia más corta (2007), Sin tierra bajo los pies (2012) y La velocidad del amor (2017) son los hitos de una discografía sin relleno. Sean, como letrista, es responsable de algunas de las frases más citadas del indie español.

Su proyecto en solitario arrancó hace unos años con singles como «Ilustres opinadores» y «Noche Ardiendo», pero Lo volvería a hacer es otra escala. La pregunta que plantea «En la fuente» es si Sean ha encontrado, fuera del grupo, algo que dentro no cabía. Por lo que suena, la respuesta empieza a tomar forma.

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