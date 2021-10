Sean Paul y Sia colaboran nuevamente en el single «Dynamite»

Artista

Sean Paul y Sia

¿Por qué es noticia?

‎Sean Paul‎‎ y ‎‎Sia‎‎ han unido fuerzas para publicar una nueva canción titulada Dynamite, segunda colaboración entre ambos músicos ‎tras Cheap Thrills en el año 2016.

Sobre la canción y el vídeo

Según Sean Paul, la canción «comenzó como un tema con buenas vibraciones. Después de grabar Cheap Thrills, Sia y yo sabíamos que grabaríamos otro single y Dynamite es la segunda entrega. Banx & Ranx, Greg Kurstin, Sia y yo trabajamos en este sencillo y espero que la gente gravite hacia él como con nuestro primer single».

Sean Paul y Sia – Dynamite

Sobre Sia

La cantante y compositora australiana Sia Furler (Adelaide, 1975) recién alcanzó el éxito al mudarse a Inglaterra a fines de los noventa. Su primer álbum, Healing Is Difficult, apareció en 2001 al mismo tiempo que artistas como Zero 7 y William Orbit se disputaban sus servicios como vocalista invitada. Some People Have Real Problems (2008) le permitió acceder al mercado norteamericano, mientras que We Are Born (2010) significó su mayor éxito hasta esa fecha. Agobiada por las presiones de la fama, Sia pasó los siguientes años recluida escribiendo éxitos para artistas como Christina Aguilera, Madonna, Britney Spears, Beyoncé, Celine Dion o Rihanna. Respaldada por Greg Kurstin, su productor habitual, Sia retomó su carrera solista en 2014 con 100 Forms of Fear, seguido en 2016 por This Is Acting.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!