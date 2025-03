Self Esteem regresa con “If Not Now, It’s Soon”: Un grito de poder y vulnerabilidad

¡Prepárate para quedar atrapado en la órbita de Self Esteem una vez más! La artista británica, cuyo nombre real es Rebecca Lucy Taylor, ha desatado If Not Now, It’s Soon, el tercer single de su esperado álbum A Complicated Woman, y es una auténtica maravilla que te hará vibrar de emoción. Lanzado el 25 de marzo de 2025, este tema no solo reafirma su lugar como una de las voces más audaces y magnéticas del pop contemporáneo, sino que también nos invita a un viaje de introspección, resistencia y pura euforia sonora. Si creías que ya habías visto todo lo que Self Esteem tenía para ofrecer, este single te demostrará que su evolución no tiene límites.

Según reporta NME, If Not Now, It’s Soon es una pieza que destila «esperanza, perseverancia y paciencia», temas que resuenan profundamente en la narrativa de Taylor. La canción, acompañada por un vídeo musical que captura su esencia cruda y cinematográfica, nos muestra a una artista en pleno dominio de su arte. Taylor misma ha descrito el single como un recordatorio de que «tienes que esperar, y un día llegarás a un lugar menos doloroso», tanto a nivel personal como colectivo. Y vaya que lo logra: desde los primeros acordes, te envuelve una sensación de urgencia optimista que es imposible de ignorar.

Stereogum no se queda atrás en su entusiasmo, destacando cómo este lanzamiento sigue construyendo la anticipación para A Complicated Woman, un álbum que promete ser tan introspectivo como tecnicolor. La inclusión de una sección hablada por Julie Hesmondhalgh —sí, la icónica Hayley Cropper de Coronation Street— añade un toque inesperado y poderoso, elevando la canción a un nivel de teatralidad que solo Self Esteem podría dominar con tanta naturalidad. Es un himno para quienes han sentido el peso del tiempo y aún así eligen levantarse con más fuerza.

Por su parte, DIY Mag subraya la esencia de If Not Now, It’s Soon como una «llamada a las armas» para otorgarse a uno mismo gracia y paciencia, envuelta en la inconfundible energía de Self Esteem. La producción, cargada de coros embriagadores y una instrumentación que mezcla lo íntimo con lo expansivo, te arrastra a un torbellino emocional del que no querrás escapar. Y si eso no fuera suficiente, el anuncio de una gira masiva por Reino Unido e Irlanda, que culminará en Sheffield en octubre de 2025, demuestra que Taylor está lista para reclamar su trono como una de las reinas indiscutibles del escenario.

Recordemos que su anterior trabajo, Prioritise Pleasure, fue aclamado como uno de los mejores álbumes de 2021 por medios como The Guardian y NME, y este nuevo capítulo parece destinado a superar todas las expectativas.

If Not Now, It’s Soon de Self Esteem no es solo una canción; es un manifiesto sónico que combina la vulnerabilidad con una fuerza arrolladora. Rebecca Lucy Taylor ha tejido una vez más su magia, transformando las complejidades de la experiencia humana en un himno pop que te hará cantar, reflexionar y, sobre todo, creer. Con A Complicated Woman a la vuelta de la esquina (llegará el 25 de abril vía Polydor), este single es la prueba definitiva de que Self Esteem no solo está de vuelta, sino que está más grande, más audaz y más irresistible que nunca. ¿Listo para rendirte a su hechizo? ¡Sube el volumen y déjate llevar!

