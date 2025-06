Shame acelera con «Cutthroat»: un nuevo álbum que promete explosión sonora

La banda británica de post-punk Shame ha anunciado su cuarto álbum de estudio, Cutthroat, programado para su lanzamiento el 5 de septiembre de 2025 a través de Dead Oceans. Con el sencillo principal homónimo, Cutthroat, acompañado de un vibrante videoclip, el quinteto londinense regresa con una propuesta cruda, amenazante y cargada de energía, producida por el ganador del Grammy John Congleton. El álbum, descrito como un viaje visceral y sin concesiones, viene respaldado por una gira europea y británica que incluye fechas en España. A continuación, desglosamos todos los detalles de este esperado lanzamiento que reafirma a Shame como una fuerza imparable del post-punk actual.

Un rugido primal: La génesis de Cutthroat

Cutthroat es el sucesor de Food for Worms (2023), y según Charlie Steen, vocalista de la banda, es un disco que aborda “los cobardes, los hipócritas y los que están en el medio. Hay muchos de ellos ahora mismo”. Grabado con el aclamado productor John Congleton (St. Vincent, Cloud Nothings), el álbum marca un nuevo punto de partida para Shame, integrando elementos electrónicos a su característico sonido post-punk. Sean Coyle-Smith, guitarrista, destaca la libertad creativa en el proceso: “Esta vez, todo valía si sonaba bien y lo hacíamos correctamente”. La banda, formada por Steen, los guitarristas Coyle-Smith y Eddie Green, el bajista Josh Finerty y el baterista Charlie Forbes, buscó capturar la esencia de sus explosivos directos, creando un trabajo que ellos mismos describen como “primaario, crudo y sin disculpas”. Es un disco para “el conductor inexperto que quiere ir rápido solo porque es divertido”, según Steen, prometiendo una experiencia sonora que combina la urgencia del punk con un hedonismo bailable indie.

Cutthroat: Un himno desenfrenado con un videoclip vertiginoso

El sencillo principal, Cutthroat, es un torbellino de riffs de blues-garage, sintetizadores y voces distorsionadas que fusiona la actitud punk con un pulso bailable. Charlie Steen explica que la canción se inspira en las obras de Oscar Wilde, particularmente en la idea de Lady Windermere’s Fan de que “la vida es demasiado importante para tomarla en serio”. Las letras exploran la dualidad entre arrogancia e inseguridad, con un tono desafiante y un estribillo que invita al caos. El videoclip, dirigido por Ja Humby, muestra a la banda tocando dentro de un muro de la muerte de motocicletas, una metáfora visual de la intensidad y el riesgo que define el tema. Según Steen, “Cutthroat es un viaje salvaje, impulsado por el hambre de algo mejor, de algo que te han dicho que no mereces”. Por el momento, Cutthroat ya ha generado entusiasmo en medios como NME y Dork, que lo describen como un retorno a la ferocidad de sus inicios con un toque más maduro y experimental.

Gira europea con paradas en España: Shame en directo

Para acompañar el lanzamiento de Cutthroat, Shame ha anunciado una extensa gira por Europa y Reino Unido, bautizada como la “Massive Monster Tour”. El tour comienza el 28 de septiembre en París y recorrerá ciudades como Milán, Praga, Viena y Budapest, antes de llegar al Reino Unido en noviembre. En España, la banda tiene confirmadas dos fechas: el 4 de octubre en Madrid (sala Nazca) y el 5 de octubre en Barcelona (sala La 2 de Apolo). Estas presentaciones prometen llevar la energía cruda y caótica de sus directos, que han sido comparados con los de Idles por su intensidad. El tour culminará el 20 de noviembre en el O2 Forum Kentish Town de Londres. Las entradas ya están disponibles a través de plataformas como Ticketmaster, y la banda estará acompañada por artistas invitados que se anunciarán próximamente.

Detalles adicionales y la promesa de Shame

Cutthroat estará disponible en varias ediciones, incluyendo un vinilo exclusivo “Hot Shots” en amarillo con un póster firmado, distribuido por Resident Music y Rough Trade. La prensa ha elogiado el enfoque sin filtros de la banda, con Clash Magazine destacando su capacidad para “mantenerse en su mejor momento”. Además, la colaboración con John Congleton ha permitido a Shame explorar nuevos territorios sonoros, incorporando sintetizadores y distorsiones que enriquecen su paleta musical. Cutthroat no solo consolida la evolución de Shame, sino que los posiciona como una banda que sigue desafiando expectativas, ofreciendo un antídoto sonoro a la hipocresía y la complacencia.

Tracklist de Shame – Cutthroat

Cutthroat Cowards Around Quiet Life Nothing Better Plaster Spartak To and Fro Lampião After Party Screwdriver Packshot Axis of Evil

De Londres al mundo: La trayectoria de Shame

Shame, formada en el sur de Londres en 2014, se ha consolidado como una de las bandas más emocionantes del post-punk británico. Compuesta por Charlie Steen (voz), Sean Coyle-Smith y Eddie Green (guitarras), Josh Finerty (bajo) y Charlie Forbes (batería), la banda irrumpió con su debut Songs of Praise (2018), que recibió elogios de medios como NME y Pitchfork por su energía cruda y letras ingeniosas. Su segundo álbum, Drunk Tank Pink (2021), exploró temas de crisis existencial y madurez, alcanzando el número 8 en las listas británicas. Food for Worms (2023) fue descrito como una “celebración de la vida” y un “homenaje a la amistad”, consolidando su reputación por directos intensos y canciones dinámicas. Influenciados por bandas como Gang of Four, The Fall y Pixies, Shame ha evolucionado desde un sonido punk puro hacia una mezcla más compleja que incorpora elementos de indie y electrónica.

Con tres álbumes aclamados y un creciente reconocimiento internacional, Shame ha tocado en escenarios emblemáticos como el Brixton Academy y ha girado por Europa y Norteamérica. Su discografía incluye sencillos destacados como One Rizla, Concrete, Water in the Well y Fingers of Steel, que han capturado la atención por su mezcla de irreverencia y profundidad lírica. Cutthroat promete ser un hito más en su carrera, mostrando a una banda en plena forma, lista para seguir rompiendo barreras con su música directa y sin pretensiones.

