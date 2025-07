Shame enciende la escena con «Quiet Life» y anuncia gira norteamericana 2026

La banda británica de post-punk Shame ha anunciado una gira norteamericana para 2026 en apoyo a su cuarto álbum, Cutthroat, que se lanzará el 5 de septiembre de 2025 a través de Dead Oceans. La gira comenzará el 15 de enero en Baltimore y concluirá el 14 de febrero en Vancouver, con paradas clave en Brooklyn (Warsaw), Toronto y Chicago. Junto con esta noticia, Shame ha compartido el segundo sencillo del álbum, Quiet Life, un tema con influencias rockabilly inspiradas en The Gun Club y The Cramps, acompañado de un video dirigido por Pedro Takahashi que muestra a la banda desatando su energía en una oficina abandonada.

Charlie Steen, vocalista, describe Quiet Life como una reflexión sobre alguien atrapado en una relación tóxica, enfrentando juicios y luchando por una vida mejor. El álbum, producido por John Congleton en Salvation Studios (Brighton), promete un sonido crudo y confrontacional, con temas como Cowards Around y Lampião. Disponible en preventa en vinilo y CD, Cutthroat captura la esencia visceral de Shame, conocida por sus explosivos shows en vivo. Con una gira europea que inicia en París el 28 de septiembre y culmina en Londres el 20 de noviembre, Shame reafirma su posición como una de las bandas más audaces del post-punk actual.

Shame: La furia post-punk de Londres que redefine el género

Formada en 2014 en el sur de Londres, Shame ha emergido como una de las bandas más viscerales del post-punk británico. Compuesta por Charlie Steen (voz), Sean Coyle-Smith y Eddie Green (guitarras), Josh Finerty (bajo) y Charlie Forbes (batería), estos amigos de la infancia ganaron notoriedad por sus incendiarios shows en vivo y letras cargadas de crítica social. Su debut, Songs of Praise (2018), los catapultó con temas como Concrete, destacándose por su energía punk y comparaciones con The Fall y Gang of Four. Su reputación creció con actuaciones en festivales como Glastonbury y Primavera Sound, consolidándolos como un acto imprescindible.

La discografía de Shame incluye tres álbumes aclamados antes de Cutthroat (2025): Songs of Praise (2018), Drunk Tank Pink (2021), que exploró un sonido más introspectivo con sencillos como Water in the Well, y Food for Worms (2023), elogiado por NME como una celebración caótica de la vida con tracks como Fingers of Steel. Trabajando con productores como Flood y John Congleton, la banda ha evolucionado, incorporando elementos electrónicos y rockabilly sin perder su crudeza. Su próximo álbum, Cutthroat, con sencillos como Quiet Life y el título homónimo, promete ser su trabajo más audaz, desafiando a los “cobardes e hipócritas” con un espíritu rebelde y un sonido innovador.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!